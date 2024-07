Savignano, pauroso incidente nella notte: 22enne si ribalta con l’auto e finisce nel fosso

Pauroso incidente nella notte a Savignano in via San Giuseppe: si ribalta con l’auto e finisce nel fosso. Nella notte appena trascorsa, poco dopo le 4.30, un’auto è uscita autonomamente di strada finendo in un fosso a ruote all’aria ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco di Cesena per estrarre dal veicolo un ragazzo di 22 anni della zona del Rubicone che in seguito è salito autonomamente dall’ambulanza. Fortunatamente le sue condizioni non sono risultate gravi ed è stato trasportato in ambulanza in codice verde al Bufalini di Cesena. le cause dell’incidente al vaglio dei Carabinieri di Savignano.