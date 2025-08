Savignano, parco di Valle Ferrovia: terminati i lavori del primo lotto

Sono terminati i lavori relativi al primo lotto del parco di Valle Ferrovia. Un grande parco pubblico – il più grande all’interno del territorio comunale e di tutta l’area del Rubicone – che rappresenterà un elemento di sviluppo strategico per l’intera città e soprattutto per il quartiere di Valle Ferrovia. Il parco rappresenta un vero e proprio polmone verde adiacente al lago scaturito dalle acque un tempo funzionali al lavoro della fornace di laterizi e mattoni attiva negli anni cinquanta, in un contesto che mantiene e anzi valorizza la natura di area verde, attrezzata per le famiglie, con giochi, spazi per attività sportive e di svago.

L’inaugurazione di ieri, martedì 5 agosto, prende le mosse da lontano e si radica nell’accordo di programma PRU2 siglato - dopo un lungo periodo di fermo dovuto al fallimento dei soggetti lottizzanti - dall’amministrazione Dellapasqua. Si è trattato di un passaggio fondamentale nel percorso che ora vede definita l’identità urbanistica di Valle Ferrovia, quartiere destinato a diventare un luogo pubblico di aggregazione e spazio comunitario condiviso.

In questo contesto, il completamento del primo lotto per un valore di 1.050.000 euro sarà seguito a breve dall’avvio dei lavori del secondo lotto con l’impiego di ulteriori 750.000 euro per il completamento della parte nord del lago, delle zone di connessione e la realizzazione di ulteriori piste ciclabili. Fanno parte del secondo lotto anche l’ampliamento della porzione più a sud del parco in corrispondenza della linea ferroviaria e l’assetto degli equilibri idraulici del lago.

Erano presenti al taglio del nastro il sindaco Nicola Dellapasqua, la vicesindaca Stefania Morara, la consigliera regionale Francesca Lucchi, Francesco Ceccarelli e Davide Agostini de La prima stanza architetti, Erna Salvatori, referente dell’Ufficio tecnico comunale, e i residenti del quartiere. Un grande momento di festa e allegria, allietato dalla presenza dell’Avis comunale che grazie alla disponibilità del presidente Rino Faedi ha messo a disposizione dei presenti un aperitivo romagnolo a base di piadina, affettati, porchetta e Nutella.