Savignano, oltre 500 visitatori per la mostra “La buona luce” di Franco Riceputi

Sono stati oltre 500 i visitatori che nei 45 giorni di apertura della mostra La buona luce di Franco Riceputi, si sono recati alla fototeca comunale “Marco Pesaresi” per scoprire e conoscere il lavoro del fotoamatore savignanese.

La mostra, allestita dal 13 dicembre al 31 gennaio 2026, è stata visibile nei fine settimana di dicembre precedenti le festività e nel mese di gennaio, tutti i giovedì pomeriggio e i sabato mattina, orari di apertura della fototeca, che ha da poco compiuto il primo anno di piena operatività.

La mostra, dal titolo “La buona luce. Franco Riceputi: un fotoamatore savignanese”, a cura di Mario Beltrambini e Giuseppe Pazzaglia, è stata promossa dalla fototeca “Marco Pesaresi”, dalla Biblioteca comunale, dall’associazione Savignano Immagini e da SI Fest, festival di fotografia, in omaggio a Franco Riceputi (1939 – 2006), socio fondatore del Circolo fotografico “Cultura e Immagine”, in occasione della donazione dell’archivio al Comune di Savignano sul Rubicone da parte della figlia Francesca.

Concluso il periodo di esposizione delle opere, anche la catalogazione del fondo fotografico Franco Riceputi sta raggiungendo le fasi finali grazie al finanziamento per il quale il Comune di Savignano sul Rubicone ha partecipato ad un bando del Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale Ministero della Cultura. La somma ottenuta ammonta a 15.860 euro.

«Con la conclusione della mostra “La Buona Luce” dedicata a Franco Riceputi desideriamo ringraziare di cuore tutti gli amici, i soci e gli appassionati di fotografia che sono passati a salutarlo attraverso le immagini esposte – commentano i curatori Mario Beltrambini e Giuseppe Pazzaglia -. La partecipazione sentita e numerosa ha confermato quanto il suo lavoro e il suo modo di intendere la fotografia siano ancora capaci di parlare e di emozionare. Le fotografie presentate – aggiungono i curatori - provengono dall’archivio personale di Franco, che i familiari hanno generosamente donato alla Fototeca di Savignano, rendendo questo patrimonio accessibile alla comunità”.

“La mostra giunge al termine - concludono Beltrambini e Pazzaglia – e anche la catalogazione del Fondo Franco Riceputi è giunta alla fase conclusiva. Tramite Scoprirete, il catalogo on line (Opac) della Rete bibliotecaria di Romagna e San Marino, sarà possibile scoprire nuove immagini oltre a quelle esposte. Il passaggio successivo sarà programmare la digitalizzazione del fondo composto interamente da materiale analogico: negativi, diapositive, provini stampe. Tutto questo contribuendo a mantenere viva la memoria di un fotoamatore che ha saputo raccontare il suo tempo con passione e autenticità.»

“Con questa iniziativa abbiamo proseguito nel percorso dedicato alla fotografia, continuando ad alimentare quel “dialogo” virtuoso tra artisti, appassionati e pubblico – commenta l’assessora alla Cultura Roberta Armuzzi -. La grande risposta in termini di numero di visitatori sta ad indicare che la strada giusta è proprio questa: offrire la possibilità di apprezzare quanto più spesso possibile l’opera ed il lavoro di un artista, in questo caso peraltro rappresentato da un nostro concittadino. Le opere di Franco Riceputi rappresentano un prezioso contributo, anche per la valorizzazione della nostra memoria storica, ed un ulteriore doveroso ringraziamento va alla figlia Francesca, che ha generosamente donato alla nostra città l’intero archivio paterno, dimostrando una profonda sensibilità verso il bene comune e il sostegno alla cultura locale. Il nostro impegno è quello di continuare nel supporto alla proposta culturale attraverso l’attività della fototeca comunale, proseguendo anche in futuro nell’offerta di ulteriori approfondimenti sulla cultura fotografica”.