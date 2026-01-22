Savignano, nuovo defibrillatore per la Polisportiva Fiumicinese asd

Domenica 11 gennaio è stato consegnato un nuovo defibrillatore donato dal Centro per i diritti del malato “Natale Bolognesi” all’associazione Polisportiva Fiumicinese asd, con sede in piazza Amaducci a Fiumicino di Savignano sul Rubicone, vicino al circolo Acli che ne curerà il controllo e la gestione.

La consegna per questa comunità è stato un momento molto importante con la presenza del sindaco Nicola Dellapasqua, gli assessori Roberta Armuzzi e Alessio Tomei e il parroco don Vittorio Mancini che ha benedetto questo importante strumento salvavita. Significativo il passaggio della consegna dalle mani del dottor Luca Menegatti, presidente del Centro per i diritti del malato a Rino Sarpieri, presidente della Polisportiva Fiumicinese, che si occuperà della messa in rete di questo Dae nell’elenco gestito dalle Centrali operative 112 o 118 di tutta la Regione Emilia Romagna.

Un ringraziamento particolare a Erica Lasagni, curatrice dell’iniziativa, e al presidente del circolo Acli, Giacomo Stacchini, che si prenderà cura del controllo e della gestione del defibrillatore.

L’acquisto di questo Dae insieme ad altri tre è stato realizzato grazie ad una ben riuscita raccolta fondi proposta da RomagnaBanca la quale ha ulteriormente contribuito in modo significativo alle donazioni.

Un’altra parte dei fondi raccolti sarà utilizzata per organizzare corsi gratuiti denominati Facile Dae “Poche Mosse e una Scossa” per la diffusione della cultura e l’uso dei defibrillatori nelle classi quarte delle scuole superiori di Savignano Sul Rubicone, Santarcangelo, Viserba e nel liceo Einstein di Rimini, oltre ad altri corsi serali che si terranno nel distretto Rubicone Mare e confinanti.

I partecipanti ai corsi saranno invitati a scaricare la App Dae RespondER al fine di partecipare alla rete salvavita che avviserà tutti quelli che hanno attivato la app e che si troveranno a pochi chilometri da una emergenza segnalata alle centrali operative. Potranno così intervenire in soccorso di chi è stato colpito da arresto cardiaco iniziando le manovre salvavita o portare sul luogo indicato il defibrillatore più vicino ed utilizzarlo in attesa dell’ambulanza e auto medica che normalmente intervengono oltre gli 8/10 minuti, dalla prima chiamata, al nuovo numero per le emergenze 112. Per chi ha un attacco di cuore, è fondamentale intervenire entro i primissimi minuti e in collegamento telefonico con la centrale operativa, tutti possiamo salvare vite umane. Se non si interviene con tempestività, ogni minuto che passa fa perdere il 10 per cento di possibilità di sopravvivenza.

Per iscriversi, ai prossimi corsi serali, rivolgersi al circolo Acli di Fiumicino oppure inviare un messaggio WhatsApp o telefonare al referente organizzativo Gigi Contardi al numero 335591325.