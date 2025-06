Savignano, nuovi spazi per la sede Enaip

Si è svolta giovedì scorso la cerimonia di inaugurazione dei nuovi spazi di formazione e orientamento della sede Enaip di Savignano sul Rubicone. Un nuova aula informatica, ampi spazi per orientamento e accoglienza, un nuovo spazio ricreativo dedicato all’utenza dei centri socio occupazionali, ma soprattutto nuovi progetti per rispondere alle esigenze della comunità.

Enaip è presente sul territorio del Rubicone dal 2017 proprio nella sede di via Circonvallazione 28, negli spazi messi a disposizione dall’associazione Amici di Don Baronio, dapprima con il centro socio occupazionale, che ospita una ventina di utenti con differenti tipologie di disabilità e con alcuni progetti di inclusione, poi negli ultimi anni, con la crescente domanda, la sede è stata riqualificata e ampliata per esigenze funzionali e di rafforzamento della proposta formativa su questo territorio.

Un ampliamento che si è reso necessario grazie allo sviluppo esponenziale che la sede ha avuto negli ultimi due anni, in cui si sono moltiplicati corsi e accoglienze di persone con fragilità o in cerca di lavoro. Da sempre attenti a questo tipo di utenza, Enaip ha saputo mettere le basi e crescere nel territorio del Rubicone, complice il costante rapporto con i servizi, Il Centro per l’Impiego e soprattutto il Comune di Savignano che per primo ha creduto in questo progetto.