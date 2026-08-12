Savignano, nuova luce al parco don Cesari e a Castelvecchio

Lavori in dirittura d’arrivo a Savignano per l’efficientamento e il potenziamento della pubblica illuminazione. Nel parco don Riccardo Cesari si sta ultimando l’installazione di nove nuovi punti luce, pensati per rendere l’area verde più visibile e sicura per tutti i frequentatori. Stesso intervento, già completato e attivo, per la scaletta che collega via Sogliano con il piazzale della chiesa di Santa Maria di Castelvecchio e il campo da tennis “D. Giorgetti”, dove tre nuovi pali garantiscono ora un passaggio decisamente più agevole e protetto nelle ore serali.

I cantieri, partiti lo scorso 20 luglio, rientrano in un piano complessivo da 50 mila euro che comprende anche la posa di cinque punti luce nel parcheggio di via Castelvecchio e la sostituzione di due impianti in via Gaio Sabino, interventi che si avviano verso la conclusione. Il pacchetto si chiuderà poi entro la fine dell’anno con un’ultima installazione prevista in via Ceccarelli. Soddisfatti il sindaco Nicola Dellapasqua e l’assessora al bilancio Francesca Castagnoli, che hanno sottolineato come queste opere rispondano a precise richieste dei cittadini per rendere i luoghi più frequentati della città sempre più sicuri e accoglienti.