Savignano. Nuova ambulanza per la Pubblica assistenza

La Pubblica Assistenza Comprensorio del Rubicone ha una nuova ambulanza. L’importante acquisizione è stata presentata nei giorni scorsi presso la sede dell’associazione in via Dario Montemaggi a Savignano sul Rubicone, in una cerimonia che ha riunito volontari, autorità e sponsor in un momento di festa e riconoscimento.

Un progetto di solidarietà collettiva

L’acquisto del nuovo mezzo di soccorso è stato reso possibile grazie al contributo di tre importanti sostenitori: Romagna Banca, rappresentata all’evento dal Presidente Corrado Monti, Crédit Agricole e l’Associazione Torre. La sinergia tra questi enti ha permesso di concretizzare un investimento fondamentale per il territorio.

L’iniziativa rappresenta il frutto di un grande sforzo collettivo che testimonia come la collaborazione tra istituzioni private e associazioni di volontariato possa generare risultati concreti per il benessere della comunità.

La cerimonia di inaugurazione

L’evento inaugurale si è trasformato in un’occasione per celebrare non solo il nuovo mezzo, ma soprattutto l’impegno quotidiano dei volontari. Il Presidente dell’associazione Antonio Coverchiata ha voluto sottolineare l’importanza del servizio offerto da chi dedica tempo ed energie per garantire assistenza sanitaria di emergenza sul territorio.

La benedizione è stata impartita da Don Paolo, che ha evidenziato il valore del servizio verso chi soffre e l’importanza di prendersi cura delle persone in difficoltà. Il momento religioso ha aggiunto significato e solennità alla giornata, ricordando la dimensione umana e spirituale del soccorso.

Alla cerimonia hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni locali e del mondo del volontariato. L’assessore ai Servizi Sociali del Comune di Savignano sul Rubicone Alessio Tomei ha espresso gratitudine verso tutti coloro che si impegnano quotidianamente nell’associazione, mentre l’assessore Fausto Merciari del Comune di San Mauro Pascoli ha sottolineato il valore del nuovo mezzo, non solo dal punto di vista economico ma soprattutto per il servizio ai cittadini, che dimostrano grande apprezzamento per l’attività svolta.

La presenza delle delegazioni della Croce Verde di Cesena e della Croce Verde di Gambettola ha testimoniato la rete di solidarietà che caratterizza il mondo del volontariato sanitario del territorio.

Un finale in stile romagnolo

La giornata si è conclusa con un applauso collettivo in onore dei volontari, seguito da un apericena romagnolo a base di prosciutto, porchetta e piadina. Un momento conviviale che ha permesso di celebrare insieme questo importante traguardo, rafforzando lo spirito di comunità che anima l’associazione.

La nuova ambulanza rappresenta non solo un potenziamento delle capacità operative, ma anche un simbolo tangibile di come la generosità e l’impegno collettivo possano tradursi in servizi concreti per il territorio.