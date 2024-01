Savignano, nono riconoscimento per il progetto di educazione musicale

Per il nono anno consecutivo, la Scuola comunale di musica di Savignano sul Rubicone, gestita dalla cooperativa Koiné, si è aggiudicata il riconoscimento regionale per il Progetto di educazione musicale Accordandosi, realizzato dalla Scuola comunale di musica in collaborazione con l’Istituto comprensivo di Savignano sul Rubicone, l’Istituto comprensivo di Ospedaletto di Coriano, la scuola secondaria di Primo grado “Aurelio Bertola” di Rimini e l’associazione Eufonia, Centro di cultura musicale di Rimini. La cifra stanziata dalla Regione e assegnata al progetto ammonta a 34.500 euro.

Si tratta della prima volta che il progetto, pensato per l’anno scolastico 2023/2024, accede a fondi dedicati all’inclusione sociale. Nel dettaglio sono i fondi PR FSE+ 2021/2027 Priorità 3. Inclusione sociale, Obiettivo specifico K che, ai sensi dell’articolo 3 della norma, punta alla “Qualificazione dell’educazione musicale”.

Il progetto prevede 60 ore di lezione in ogni scuola, divise tra 30 di pratica strumentale d’insieme e 30 di teoria e solfeggio, da svolgersi in orario extrascolastico per almeno 15 allievi in ogni sede.

Per le scuole di Savignano sul Rubicone, in particolare, l’iniziativa è stata indirizzata agli allievi delle 4 e 5 classi della Scuola primaria che hanno aderito con entusiasmo. Il progetto è finalizzato alla musica d’insieme e prevede che ogni ragazzo possa scegliere uno tra gli strumenti proposti (chitarra, violino, pianoforte e flauto) e a titolo gratuito possa svolgere lezioni di musica d’insieme con altri ragazzi. Le lezioni si concluderanno in giugno, con un saggio in gemellaggio tra le scuole coinvolte, nell’ambito di un evento di convivialità e musica che tradizionalmente viene aperto alla cittadinanza.

“Attraverso il progetto ‘Accordandosi’ viene valorizzata la musica d’orchestra come strumento per l’inclusione sociale – afferma Giorgia Grilli di Koiné -. Il linguaggio musicale è universale, ogni persona rappresenta la parte di un tutto dove ogni elemento risulta importante e fondamentale per raggiungere il risultato atteso”.

“Nove anni di riconoscimenti sono il risultato di un lavoro ben strutturato – afferma il sindaco Filippo Giovannini - che ha importanti ricadute su tutta la comunità e che viene riconosciuto dalle famiglie savignanesi del territorio, che sempre più numerose scelgono di affidarsi alla scuola di musica di Savignano, e riconoscono nell’educazione musicale un importante strumento di crescita per i figli. Questo progetto permette di includere un numero sempre maggiore di ragazzi e famiglie, per questo ringrazio la cooperativa Koiné per la passione e l’impegno, e l’Istituto Comprensivo per la collaborazione”.

Ad oggi sono iscritti alla scuola comunale di musica 145 allievi. Le iscrizioni sono sempre aperte, per contatti chiamare il numero 335 628 6338 (Giorgia Grilli).