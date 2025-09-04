Savignano, non può guidare e va in giro in auto con due patenti: fermata e denunciata

Non può guidare, ma gira con due patenti. Alcuni giorni fa, una pattuglia della polizia locale dell’Unione Rubicone e mare ha fermato per controlli una Golf in marcia a Savignano sul Rubicone. Alla guida una quarantenne armena, residente in zona, che agli agenti esibiva una patente di guida rumena: la pattuglia notava però qualcosa di anomalo nel documento di guida. Messa alle strette, la donna confessava di essersela procurata illecitamente ed esibiva una seconda patente, moldava, che veniva però ritirata poichè non convertita. La donna è stata quindi sanzionata per guida senza patente e denunciata per la patente contraffatta, che è stata sequestrata.