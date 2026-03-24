Savignano, nel cantiere della piscina spunta un ordigno bellico: sarà rimosso il 25 marzo

A Savignano, ieri, lunedì 23 marzo, nel tardo pomeriggio, il piazzale Fausto Coppi è stato chiuso al traffico veicolare a seguito del ritrovamento di un ordigno bellico, avvenuto durante i lavori di realizzazione della nuova piscina comunale all’aperto.

Il ritrovamento riguarda un proiettile d’artiglieria della lunghezza di 40 centimetri e del diametro di 10, in buono stato di conservazione. Il rinvenimento è stato segnalato dalla ditta esecutrice dei lavori, Igt di Mercato Saraceno.

Il piazzale è stato sgomberato e messo in sicurezza. Sempre per motivi di sicurezza è stata predisposta anche la chiusura del chiosco di piadina mentre resta regolarmente aperto il Seven Sporting Club, raggiungibile in auto dal parcheggio e relativo ingresso a monte, cui si accede da via Martin Luther King. Per i soli pedoni e biciclette condotte a mano il centro sportivo è accessibile anche dallo stesso piazzale Fausto Coppi.

Il piazzale è presidiato dalla Polizia locale dell’Unione Rubicone e mare, dagli operai Servizio manutenzioni del Comune e dai volontari del Gruppo comunale della Protezione civile e resterà chiuso al traffico fino alla conclusione delle operazioni di bonifica, previste per domani, mercoledì 25 marzo, a cura di personale specializzato. La bonifica non richiederà il brillamento dell’ordigno che sarà rimosso dopo le necessarie operazioni.

Il cantiere della piscina tornerà operativo immediatamente dopo la conclusione dell’intervento di bonifica, con conseguente apertura del piazzale al traffico veicolare, che presumibilmente avverrà al termine della giornata di domani.