Savignano, Natale e di Fiera Santa Lucia: un ricchissimo programma di eventi

Un centro storico abitato dai presepi, gli allestimenti nei quartieri, la Fiera di Santa Lucia, il Palatombolone. Savignano sul Rubicone a partire dal 5 dicembre si prepara per un Natale di gioia. A scandire il lungo periodo delle festività saranno alcune tappe ormai tradizionali: l’8 dicembre con l’accensione delle luminarie, la Fiera di Santa Lucia dal 13 al 15 dicembre, la maratona delle tombole al Palatombolone. Saranno un allegro contrappunto i concerti e gli spettacoli al Cinema Teatro Moderno, le iniziative dei quartieri, gli eventi sportivi, le mostre, tutto il meglio che la comunità, le associazioni e i singoli cittadini sanno dare per Savignano.

Luci accese dall’8 dicembre

L’8 dicembre si accende il Natale di Savignano, a cura di Savignano Eventi. Dalle 10 piazza Borghesi e corso Vendemini saranno pronti ad accogliere una giornata di eventi, spettacoli e mercatini, iniziando dal mercatino dei creativi, mentre in corso Perticari sarà allestita l’esposizione di auto e moto d’epoca. Dalle 14.30 piazza Amati bambini e ragazzi saranno pompieri per un giorno a “Pompieropoli” mentre piazza Borghesi sarà il regno di Babbo Natale, che attenderà nella sua casa le lettere dai bambini. Poco lontano Sergio Casabianca e Francesco Montesi si esibiranno nel cabaret Fritti Mistici e Avis servirà la merenda a base di cioccolata calda e panettone. Alle 16 in sala Allende lettura animata con musica dal vivo Il Natale di Melania con Tiziano Paganelli e Chiara Cicognani e dalle 17.15 a Borgo San Rocco inizierà la parata della Farfalla luminosa in attesa dell’accensione dell’Albero di Natale in piazza Borghesi e delle luminarie (alle 18 circa).

I presepi

Illuminate di rosso, il colore più natalizio che c’è, sette casine del Savignano Magic Christmas con altrettanti presepi animeranno fino all’8 gennaio le piazze e gli angoli più suggestivi del centro storico. Il progetto a cura del Cocs, Commercianti e operatori del Centro storico, si svilupperà in piazza Borghesi, in largo bar Centrale, davanti all’Ossteria in via Cesare Battisti 23/d, in piazza Amati, in piazza Castello e in Borgo San Rocco. Una casetta sarà presente anche al Palatombolone, in viale della Resistenza. Sempre dall’8 dicembre e fino al 6 gennaio 2025 sarà visitabile nella pieve romanica di San Giovanni in Compito il presepe meccanizzato Sparaventi (l’8 alle 15 la una visita guidata sarà combinata con il Museo del Compito e la Pieve Romanica). Dall’8 dicembre sarà aperto al pubblico anche il presepe meccanico a grandezza naturale nel chiostro della chiesa di Castelvecchio, visitabile fino al 12 gennaio tutti i giorni festivi e su richiesta anche nei feriali, in abbinamento al presepe dei bambini allestito nella casina di legno sul piazzale della chiesa. L’appuntamento con il presepe vivente delle famiglie e dei bambini dell’asilo Vittorio Emanuele II sarà il 22 dicembre alle 14.30 nella chiesa di Santa Lucia.

La fiera di Santa Lucia

Dal 13 al 15 dicembre la festa continuerà in nome della patrona Santa Lucia e della Sagra del torrone, al centro del cartellone degli eventi natalizi a cura di Promo D, coordinato dall’Amministrazione Comunale e arricchito dalle proposte delle associazioni, consulte di quartiere, singoli cittadini e imprenditori locali. Mercato e mercatino artigianale e opere dell’ingegno, mini luna park in piazza Faberi, mostre, esibizioni musicali e intrattenimenti, appuntamenti sportivi, show, concerti, artisti e spettacoli di strada e dimostrazioni a cielo aperto, spettacoli e incontri al Cinema teatro Moderno regaleranno ai savignanesi e agli amanti delle fiere di paese tre giorni intensi di atmosfera e sapore di Natale. Da non perdere tra i tantissimi appuntamenti, la lavorazione del ferro battuto con Davide Caprili e una quarantina di maestri fabbri provenienti da tutta Europa all’opera con forgiatura, incudine e martello a cielo aperto; lo show cooking Facciamoci il torrone!, con lo chef Marco Frassante che svelerà dal vivo come preparare un ottimo torrone classico da fare in casa (al termine, assaggi); i giochi da tavolo per tutti con l’associazione Amarboard disponibile a spiegare le regole dei giochi e accompagnare i principianti; i tanti laboratori gratuiti con i Folletti per i bambini e le meraviglie del Ludobus, gli spettacoli di ballo e musica romagnola e di danza latino americana, l’Osteria Scout.

Il Palatombolone

Nel parcheggio dello stadio comunale, in via della Resistenza, figura già da qualche giorno la tensostruttura che ospiterà il Palarubicone. Aperto da giovedì 5 dicembre, fino al 12 gennaio 2025 il tendone offrirà tantissime proposte di divertimento, con all’interno la regina dei giochi natalizi, la tombola (a pagamento). Il tendone, a cura di Rubicone Eventi, ha attirato da sempre a Savignano sul Rubicone dall’intero circondario gli appassionati del gioco più tradizionale che c’è. Oltre alle tombole, il tendone ospiterà spettacoli e concerti. Si segnala il tributo agli 883 con Nord Sud Ovest Est tribute band il 14 dicembre, il concerto dei Moka Club il 20 dicembre, il tributo a Vasco Rossi il 31 dicembre, i Caiman il 3 gennaio e il tributo ai Pooh il 10 gennaio. Il 15 dicembre tombole in beneficenza per Una goccia per il mondo odv.

Ragazzi e famiglie

I laboratori creativi con i Folletti sono la sorpresa della Fiera di Santa Lucia 2024 per tutti i bambini che potranno realizzare con le loro mani le decorazioni per l’albero di Natale (ore 15-19, piazza Amati). Non solo. Nei giorni di fiera potranno consegnare la letterina di Babbo Natale e incontrarlo personalmente nella casina allestita in piazza Amati tra le 16 e le 19. Venerdì 13 dicembre dalle 15,30 alle 19 in piazza Giovanni XXIII il Ludobus aprirà le sue porte con i giochi di una volta in legno, per tutte le età. Gli appassionati di bolle di sapone invece sabato 14 e domenica 15 dicembre dalle 16 potranno inseguire Nonno Bolla per il centro storico con le sue magiche creazioni. Il mini luna park in piazza Faberi sarà aperto nei tre giorni di fiera dalle 9 del mattino.

Solidarietà e gruppi

Nei giorni di fiera sarà presente Aido, con lo stand del gruppo comunale, in via Perticari 18, con la distribuzione di palloncini a tutti i bambini e la pesca di beneficenza, quale sensibilizzazione per l’impegno sociale del gruppo. Ampio spazio anche per l’Avis comunale, presente in fiera con uno stand di promozione di iniziative e attività. In particolare venerdì 13 dicembre distribuzione di bruschetta e vin brulè e domenica 15 dicembre con cantarelle e tè caldo. Sabato 14 dicembre con partenza alle 15 da piazza Borghesi, si svolgerà Avis in cammino, camminata aperta a tutti, non competitiva, con ristoro finale per tutti i partecipanti. Anche il gruppo Scout Savignano 1 sarà presente sul sagrato di Santa Lucia con vendita di oggetti artigianali per autofinanziamento. Nei locali dell’ex Acli e nella sala don Riccardo, in piazza Borghesi 21, sarà aperta per i tre giorni di fiera anche l’Osteria Scout. Venerdì 6 dicembre alle 20.30 il centro sociale “Secondo Casadei” (piazza Papa Giovanni XXIII, 17) ospiterà il Burraco solidale a cura di Una goccia per il mondo e centro Secondo Casadei. Il ricavato andrà sostegno dei progetti di ‘Una goccia per il mondo’. Sabato 21 dicembre il Cinema teatro Moderno ospiterà il Natale di fango a cura di Eroi del fango & felicità sostenibile aps, raccolta fondi a favore degli alluvionati di Traversara.

Spettacoli e concerti

Da segnalare, alla vigilia della festa patronale, giovedì 12 dicembre, al cinema teatro Moderno Il canto di Rut, di e con Liana Mussoni, a cura della Commissione cultura delle parrocchie di Savignano sul Rubicone (ore 20.45). Venerdì 13 dicembre ancora teatro con Alessandro Bergonzoni in Arrivano i dunque, secondo appuntamento del cartellone comunale (a pagamento). Sabato 14 dicembre la chiesa di Santa Lucia ospiterà il Concerto di Natale dell’ensemble “Il trabaccolo”, a cura di RomagnaBanca (ore 21). Domenica 15 dicembre alle 16 in sala Galeffi l’Associazione astronomica del Rubicone presenterà Storie illustrate, nuovi modi per raccontare il cielo, alle 17 in piazza Borghesi Canti natalizi a cura della scuola di canto “Radiazioni musicali” e alle 18 nella chiesa del Suffragio Ctm Academy proporrà il recital La sera dei miracoli. Ti racconto Lucio Dalla (ore 18). Lunedì 23 dicembre ancora il cinema teatro Moderno sarà la cornice del Concerto di Natale della scuola comunale di musica (inizio 20.30) mentre il 1° gennaio 2025 per il tradizionale evento di Capodanno al centro della scena del Moderno ci sarà il Coro davvero con un repertorio di musiche contemporanee e della tradizione. Si tratta della prima esibizione in città del coro composto da oltre 80 elementi, per molta parte savignanesi (ore 17).

Mostre

Da mettere in agenda, nei giorni tra il 5 dicembre 2024 e il 12 gennaio 2025, le visite alle tante mostre organizzate da associazioni, gruppi e organizzazioni del territorio. Tra queste SI FEST KIDS (in) Breaking news, mostra fotografica visibile nei locali della fototeca “Marco Pesaresi, a cura di Mario Beltrambini e Jacopo Ricci. Per gli amanti dell’arte figurativa, dal 15 dicembre al 19 gennaio 202 presso Montemaggi Designer, in via Roma 2, sarà visibile People, mostra collettiva dei Pittori della Pescheria vecchia e la mostra degli elaborati partecipanti al quinto concorso di pittura “Dario Montemaggi”. In corso Vendemini 29 saranno visibili foto e strumenti astronomici e la mostra “S-guardando l’Universo”, esposizione delle opere dei bimbi di quinta elementare, partecipanti al Concorso dell’Associazione astronomica del Rubicone. L’Arte del ferro, a cura del Maestro fabbro Davide Caprili e del gruppo ‘Fabbri nell’Anima’ sarà invece allestita in piazza Borghesi; in sala Allende saranno visibili la 45esima mostra filatelica “La magia dei francobolli”, con emissione di annullo filatelico venerdì 13 dicembre, a cura del Circolo culturale filatelico numismatico “Rubicone”; L’arte del ricamo e del merletto, mostra di ricami dove saranno esposti i lavori dell’Associazione “L’arte dei fuselli“, eseguiti con la tecnica del pizzo a tombolo, a cura dell’associazione “Mani come farfalle”; la mostra Book folding, nuova vita al libro a cura di Mario Ferri. Immancabile la visita al Museo dei trattori d’epoca dalla collezione Menghi Alvaro, che sarà eccezionalmente aperto venerdì 13 dicembre in via Selbelle II

Quartieri e associazioni