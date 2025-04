Savignano, nasce “Primomaggio romagnolo”: la festa concerto che è già tradizione

Una giornata diffusa e corale il “Primomaggio romagnolo” a Savignano nella data della Festa del Lavoro per celebrare insieme Liscio e tradizione. La grande festa-concerto che si articolerà nei vari luoghi della città dalle 10 alle 24, ideata e organizzata da Casadei Sonora e Metters Studio Films, grazie al sostegno del Comune di Savignano e i patrocini di Regione e Unione Rubicone e Mare, è stata presentata ieri alla Casa-Museo “Secondo Casadei”, rinnovando anche la tradizione, ha ricordato Riccarda Casadei, che vedeva ogni anno il 1 maggio l’Orchestra Casadei impegnata in un seguitissimo concerto in piazza a Forlì.

L’intenzione con cui è stato creato l’evento è quella di farla diventare una tradizione annuale che possibilmente coinvolga tutta la comunità cittadina, in un abbraccio ideale con tutte le sue tradizioni, compresa la secolare Festa di San Croce in programma al Borgo San Rocco dal 1 al 4 maggio, hanno sottolineato il sindaco Nicola Della Pasqua e Roberta Armuzzi, assessora alla cultura, a Savignano dove, si può dire, vive “il sentimento” del Liscio: perché «in Romagna si sogna e si costruiscono sogni per tutti».

Preceduto nella mattinata da visite guidate alla Casa Museo Casadei ed esibizioni di ballo e musica e alle 15 dall’inaugurazione di una targa per Secondo Casadei in corso Perticari, 79, e maratona video “Vai col liscio”, il primo momento “clou” sarà dalle 16.25 alla Tenda di piazza Castello quello delle esibizioni di Gruppo Folk italiano alla Casadei, Sirene Danzanti, Scuola comunale di musica e in Borgo San Rocco lo spettacolo “Mo Secondo” di e con Francesco Gobbi.

Spazio poi alla sperimentazione con i gruppi musicali: Edgar Allan Pop, Drunken Lullabies e D.J Manny alle 17.30 alla Tenda e a seguire aperitivo gratuito con Avis Savignano.

Si prosegue alle 20.45 al cinema teatro Moderno con lo spettacolo “Il Liberatore” (dal boogie) dedicato a Secondo Casadei di Matteo Medri di Metters studio, accompagnato dall’Orchestra Grande Evento di Moreno il Biondo e Mauro Ferrara e danzatori, con i contributi video e la partecipazione di artisti di fama nazionale. Presentano Fabio Caldari e Andrea Sarti (ingresso a offerta libera a sostegno Avis). In chiusura piazza Castello alle 22.45 concerto Orchestrina di Molto Agevole.

L’inizio di un’importante collaborazione tra il Metters Studio e la Casadei Sonora, ha sottolineato nel suo intervento Matteo Medri, che prelude a una serie di eventi che vedranno Savignano al centro e rappresenteranno anche una novità di rilievo nella strategia di comunicazione di festa e tradizione legate al territorio.