Savignano, mette in moto la Panda da ubriaco, parte e si schianta contro le auto parcheggiate

Alla guida dopo avere bevuto, si schianta contro le auto parcheggiate. Domenica pomeriggio a Savignano sul Rubicone una pattuglia della polizia locale dell’Unione Rubicone e mare è intervenuta sul luogo di un incidente stradale. Una Fiat Panda, condotta da un 54enne residente in zona, era andata a sbattere contro auto parcheggiate in una strada del centro. Gli agenti giunti sul posto notavano subito che il conducente presentava inequivocabili sintomi di ebbrezza e lo sottoponevano a test etilometrico.

All’esito è risultato un tasso alcolemico di 1,13 g/l (il limite di legge è 0,5). Di conseguenza si è proceduto al ritiro della patente di guida, per la prevista sospensione, ed al deferimento del conducente all’Autorità Giudiziaria per il reato di guida in stato di ebbrezza aggravato dall’avere causato un incidente stradale.