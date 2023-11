Savignano, Mercadini il 2 novembre al Cinema Teatro Moderno: incasso per le Cucine Popolari di Cesena

Prosegue al Cinema Teatro Moderno di Savignano sul Rubicone la rassegna “Educare per costruire” promossa dall’associazione Cinema Teatro Moderno, Unità pastorale Savignano sul Rubicone, in collaborazione con Acec e con le scuole di Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli e Gatteo, con il sostegno di Regione Emilia Romagna e Romagna Banca, e il patrocinio dei Comuni di Savignano sul Rubicone, Gatteo e San Mauro Pascoli.

Ospite giovedì 2 novembre (inizio alle 20.45) Roberto Mercadini in dialogo con i giovani. L’autore e monologhista presenterà il suo “Bomba atomica”. Il libro, e monologo teatrale, ripercorre le vicende e i personaggi che portarono al lancio delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki nel 1945. Il posto sarà riservato per i detentori dell’abbonamento ai Cineforum. Il ricavato dell’incontro sarà devoluto alle Cucine popolari di Cesena in favore delle popolazioni alluvionate. Ingresso a offerta libera.

Cineforum il 3 novembre

La rassegna di cineforum per venerdì 3 novembre propone Quo vadis Aida, di Jasmila Zbanic (2022), con il commento di don Filippo Cappelli.

Il biglietto per l’ingresso alle proiezioni avrà un costo di 4 euro, abbonamento 12 euro.

Il 9 novembre Pietro Lombardo

L’appuntamento successivo, il 9 novembre, sarà con coach Pietro Lombardo, direttore del centro studi Evolution parlerà di “Quali valori per essere umani?”.