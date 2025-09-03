Savignano Mare, incidente: camion finisce nella scarpata, Adriatica chiusa in corsia nord

La strada statale Adriatica è stata chiusa fino alle 13 in direzione nord all’altezza del casello di Savignano Mare, nei pressi dell’Iper Rubicone. Nella tarda mattinata di oggi un camion bilico ha divelto le barriere di sicurezza all’altezza del km 186,500, finendo nella scarpata. L’incidente è avvenuto in maniera autonoma poco prima delle 12: il conducente è ricoverato all’ospedale di Cesena in condizioni non gravi. Sul posto presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.