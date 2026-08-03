Savignano Mare, in giro con la Giulietta in zona Iper: allontanati i truffatori dello specchietto

Gli agenti del posto estivo di Polizia di Cesenatico hanno effettuato una serie di controlli nella zona dell’Iper Rubicone a Savignano Mare. Sono state allontanate alcune carovane composte da pregiudicati che avevano intenzione di insediarsi in zona. Qualche giorno fa un equipaggio della volante ha intercettato e fermato una giovane coppia (entrambi poco più che ventenni) che a bordo di una Giulietta girava furtiva tra i parcheggi del centro commerciale. I due giovani erano risultati già segnalati per delitti contro il patrimonio ed in specie sospettati di essere specializzati nella truffa dello specchietto, una truffa che colpisce in particolare gli anziani, con i malviventi che cercano di estorcere dai 50 ai 200 euro. Dopo il controllo di polizia, la coppia si è allontanata per altre destinazioni.