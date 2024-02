Savignano mare, foce del Rubicone pericolosa: «Servono i lavori»

Foce Rubicone, preoccupazioni per i pericoli. Non c’è pace alla foce del Rubicone, in località Savignano Mare. Appare ormai certo che verrà fatto un intervento di riqualificazione di tutta l’area alla foce del Rubicone. Nei pressi c’è anche un camping importante e comunque deve diventare un luogo caratteristico dove poter accedere in sicurezza.

Da alcuni anni non ci sono protezioni sicure e già da prima dell’alluvione del maggio scorso il Comune di Savignano si era mosso e aveva fatto pressione sull’agenzia di protezione civile per ottenere opere di messa in sicurezza. Poi però a maggio scorso è arrivata l’alluvione che tanti danni ha fatto altrove e ha anche peggiorato la situazione alla foce del Rubicone lato Savignano, senza che si fosse riusciti ad intervenire prima. Adesso la situazione è peggiorata e alcuni residenti sono molto preoccupati della possibilità che possa succedere una caduta di persone, specialmente ragazzi, dentro al fiume. Il pericolo è stato anche segnalato sui social. La domanda che si pongono tutti è: «Alla foce del Rubicone quando partirà la messa in sicurezza?» e visto che parte della rete elettrosaldata di color arancione in alcuni tratti non c’è più e non ci sono altre barriere di protezione si aggiunge «Qui si rimbalzano la competenza da molti mesi. Speriamo non attendano l’irreparabile per agire». Altri segnalano che comunque il pericolo c’è da anni, anche se mai nella forma attuale, e c’è poco da sperare in soluzione rapide.

«A seguito dei danneggiamenti post mareggiata – chiarisce Filippo Giovannini, sindaco di Savignano - sono stati programmati lavori a cura della Regione. È infatti in partenza l’intervento dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile proprio in quell’area. È previsto il consolidamento dell’argine, con sopraelevazione dalla parte del fiume; la passeggiata sarà così messa in sicurezza, e migliorata anche dal punto di vista estetico».