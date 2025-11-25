Savignano, mangia e beve al bar ma si rifiuta di pagare il conto: denunciata 22enne

SAVIGNANO SUL RUBICONE. Ieri pomeriggio una pattuglia della polizia locale dell’Unione Rubicone e mare è intervenuta in un bar del centro di Savignano sul Rubicone, dove una giovane donna dopo avere consumato cibo e bevande si era rifiutata di pagare il conto. La donna, rumena di 22 anni priva di documenti, si è rifiutata di fornire le proprie generalità e pertanto è stata accompagnata presso il gabinetto di polizia scientifica della polizia locale di Cesena, dove è stata identificata ed risultata avere svariati precedenti di polizia. Al termine delle procedure, è stata rilasciata con una denuncia a piede libero per insolvenza fraudolenta e rifiuto di fornire le proprie generalità.