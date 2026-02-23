Savignano, Luca Amadori torna a casa e rileva il Sottomarino Giallo: “Sarà un ristorante di quartiere”

A Savignano sul Rubicone, Il Sottomarino Giallo riapre i boccaporti. Dopo appena un mese dalla chiusura, l’osteria di Vicolo Mercato si ripresenta alla comunità con una veste tutta nuova e un nuovo menù.

I due ex titolari, i coniugi Alessandro Foschi e Monica Dalmo, che lo avevano aperto nel lontano 2002, ormai prossimi alla pensione, hanno lasciato il testimone a Luca Amadori: giovane imprenditore della ristorazione, 36 anni, savignanese doc, che era andato a Bologna per far fortuna e, dopo aver conquistato la Dotta, ha deciso di tornare a casa sua con grande entusiasmo e voglia di fare. “Dopo un paio di anni vissuti a Bologna, dove avevo aperto l’Osteria ‘De Burdel’, ho sentito il bisogno di tornare a casa mia – spiega Amadori -.Il mio locale andava bene, mi sono tolto parecchie soddisfazioni e guadagnato molto, ma volevo lanciarmi in una nuova avventura e investire nel mio territorio. Conoscevo sia Alessandro che Monica, sono amici di famiglia, e appena mi hanno detto che vendevano, ho preso la palla al balzo ed eccomi qua. Sono tornato a Savignano per rimanerci”.

A Savignano, l’Osteria Sottomarino Giallo è una istituzione: “I due precedenti proprietari, volevo che il locale fosse gestito da qualcuno del posto per continuare la tradizione ed è quello che farò. L’unica novità, che oltre al menù di carne aggiungerò anche quello di pesce, altrimenti perché continuare a chiamarlo Sottomarino Giallo (ride ndr).

Amadori parla anche dei nuovi piatti che proporrà ai suoi clienti: “Come ho già detto, al centro della mia proposta ci sarà la tradizione romagnola contadina e marinara. Il mio sarà un ristorante di quartiere. Dai cappelletti, alle tagliatelle al ragù, passando per le carni come coniglio, galletto, faraona, cotolette, salumi di Mora romagnola, e pesce del mare adriatico: alici marinate, fritto di paranza, moscardini, baccalà, spaghetti con i sardoni. Con me, avrò lo chef Maurizio Neri, che si occuperà di organizzare al meglio il nostro menù. Per quanto riguarda i coperti, saranno una sessantina.”

“Il mio obiettivo è quello di rilanciare l’Osteria Sottomarino Giallo, mettendo al centro la tradizione culinaria locale, romagnola e savignanese”, conclude Amadori.