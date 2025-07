Savignano, lotta all’occupazione abusiva, la Polizia locale ai proprietari: “Chiudete gli accessi degli immobili in disuso”

Nei giorni scorsi la Polizia locale dell’Unione Rubicone e mare ha effettuato il consueto monitoraggio di edifici abbandonati per contrastare l’occupazione abusiva, anche saltuaria. Nel corso dell’ispezione nella casa colonica di proprietà del gruppo Ritmo, in via Salerno, sono stati rinvenuti quattro giacigli nel locale adibito a garage. Altri due giacigli sono stati individuati presso la ex Ceisa, in via Emilia est, mentre in via Saffi sono stati preclusi dai proprietari gli ingressi di un edificio abbandonato, su segnalazione della Polizia locale, come deterrente.

Durante le ispezioni sono state sorprese due persone, prive di permesso di soggiorno e pertanto condotte presso la sede della Polizia locale di Cesena per l’identificazione. A loro carico è stata sporta una denuncia per presenza irregolare sul territorio italiano e per invasione abusiva di edifici.

Numerosi i controlli svolti in zona stazione. Tra questi una persona è risultata in possesso di sostanze stupefacenti a uso personale, la droga è stata sequestrata.

“A termine monitoraggio la Polizia locale ha inviato la comunicazione sugli esiti dei controlli ai proprietari degli edifici, affinchè provvedano alla immediata chiusura degli accessi degli immobili in disuso, per prevenire ulteriori occupazioni abusive. Qualora il proprietario dell’edificio non agisse scatterebbe una sanzione ma finora non è mai accaduto”, spiega il responsabile del corpo di Polizia locale dell’Unione Rubicone e mare Alessandro Scarpellini.