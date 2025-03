Savignano, li fa entrare in casa per controllare l’acqua e le rubano l’oro: ennesima truffa-furto ai danni di un’anziana

Incontri anti-truffe, dopo il quartiere Cesare ora tocca a Fiumicino. Intanto in città si registra un nuovo odioso raggiro ai danni di un’anziana.

Incontro al Cesare

Lunedì scorso al Centro Auser nel quartiere Cesare, si è svolta la riunione chiesta dalla Consulta del quartiere sul tema “Sicurezza e prevenzione, l’Arma incontra i cittadini”. Una sala gremita di persone per parlare di sicurezza e di truffe agli anziani. Il comandante della stazione dei carabinieri di Savignano, Salvatore Pagano e il suo vice, Nico Di Girolamo, hanno suggerito come comportarsi in caso di raggiri, descrivendo anche i diversi modi in cui i truffatori si approcciano con la vittima. «Una serata molto interessante e partecipata da parte dei cittadini – dice la presidente della Consulta del Cesare, Patrizia Acini – che hanno raccontato diverse esperienze vissute e fatto tante domande. Preventivamente avevamo fatto molto passaparola e la gente è arrivata numerosa».

Alla serata c’era anche l’assessora Roberta Armuzzi che ha a cuore il tema dei raggiri che «colpiscono tutti e non solo le persone anziane – afferma – purtroppo è un fenomeno in continua evoluzione, che si verifica in contesti sempre più variegati. Quindi cerchiamo di fornire gli strumenti utili per insegnare a difendersi. Nella prevenzione sono, infatti, tre gli elementi che giocano un ruolo fondamentale: essere consapevoli del pericolo, conoscere gli strumenti per individuarlo e sapere come agire. Questi incontri sono la testimonianza tangibile del percorso di prevenzione che porta avanti l’amministrazione comunale. Le persone devono avere la consapevolezza sulle situazioni».

Un’altra truffa a un’anziana

Le truffe agli anziani e alle persone più fragili sono ormai fatti di cronaca quotidiana anche a Savignano, per questo è bene informare la gente: l’unico modo per evitarle. Purtroppo nei giorni scorsi nel quartiere Rio Salto, finti operatori con i giubbotti arancioni da lavoro, hanno raccontato che dovevanosistemare una perdita d’acqua, e sono entrati in casa di un’anziana, con la scusa di fare delle misurazioni per la quantità di ossigeno nell’acqua. La persona anziana presa alla sprovvista, li ha fatti entrare. Purtroppo però ha subito il furto dei suoi ori. Quando si è resa conto che poteva essere una truffa, era troppo tardi: derubata mentre i tre erano spariti.

Nuovo appuntamento

Intanto, sul tema delle truffe, stasera nuovo incontro aperto al pubblico, a Fiumicino nei locali della “Casa di Maria”, nella sala al primo piano in piazza Amaduzzi, 16, alle 20.30. Partecipano Salvatore Pagano, comandante della stazione dei carabinieri e l’amministrazione comunale di Savignano, mentre l’iniziativa è promossa dalla Consulta del quartiere Fiumicino.