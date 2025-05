Savignano, lavori post-alluvione: avanza il cantiere del secondo lotto

Avanza speditamente il cantiere del secondo lotto dei lavori post-alluvione. Dopo via Rubicone destra, interessata da opere di fresatura e scavo e successivamente riqualificata con la fondazione stradale e l’asfalto e completata con l’allestimento del guard-rail, l’intervento è proseguito in via Melozzo da Forlì. Qui erano previste la demolizione del ponte bailey esistente, la realizzazione di un nuovo ponte con scatolari in calcestruzzo armato, l’installazione del guard rail e l’asfaltatura. La struttura del nuovo ponte è stata posata ed è in corso la maturazione delle malte. In questa fase è richiesta ancora la chiusura al traffico veicolare, esclusi i residenti e i mezzi di soccorso. Seguiranno l’asfaltatura e l’installazione del parapetto. Nel frattempo il cantiere ha interessato anche via Gualdello-Ribano per il ripristino delle frane e dei cedimenti spondali. Le opere sono state completate con la pulizia dei fossi laterali, in preparazione all’asfaltatura che interesserà 600 metri quadrati di strada che resterà chiusa al traffico fino al 6 giugno, salvo residenti e mezzi di soccorso.