Savignano, lavori al via in 12 strade comunali

A Savignano si è conclusa in febbraio a cura dell’Impresa Pesaresi la riqualificazione delle vie Alberazzo, San Vito, Vendemini, 1^ Maggio e relativi parcheggi, via Europa per un totale di 15.000 metri quadri di rete viaria rimessi a nuovo, è in partenza il successivo lotto di lavori per un importo di 300.000 euro. Il cantiere è stato affidato all’impresa Unione asfalti di Forlimpopoli. Le opere di manutenzione straordinaria inizieranno entro aprile e riguarderanno 12 strade urbane ed extraurbane del Comune. Nel dettaglio si tratta di via Selbelle II tratto, via Galvani e via Ventre fino al parcheggio, via Praga compreso il marciapiede, via Budapest, il parcheggio di via Don Giovanni Verità, via Gaggio nel tratto da via Euclide fino a via Ferrari, l’ultimo tratto ammalorato di via Galilei, via Faberio dall’incrocio di via Giovanni Paolo II fino all’incrocio con via Alberazzo, via Gramsci, via Rio salto per rimozione delle bande sonore, e via fratelli Bandiera.

Hera interverrà invece per la realizzazione della rete in via Amaduzzi a partire dal 15 aprile. La fine lavori, salvo imprevisti, è prevista entro maggio.