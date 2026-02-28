Savignano, lavori a otto sottopassi grazie a Unica Reti

Un finanziamento di 560mila euro per mettere a norma e adeguare otto sottopassi cittadini arriva al Comune di Savignano sul Rubicone grazie al lavoro di Unica Reti Spa. La corposa somma è stata assegnata al Comune nell’ambito dell’Ordinanza commissariale n. 57 – Piano speciale ricostruzione, per provvedere all’adeguamento e alla messa a norma di otto sottopassi strategici per la mobilità urbana. Un risultato che Unica Reti ha intercettato nell’ambito di un percorso di gestione delle acque meteoriche, comunemente dette “fogne bianche”, e delle acque di pioggia, avviato già nel 2015.
“L’adattamento del territorio ai cambiamenti climatici passa anche da una gestione della raccolta e del convogliamento delle acque meteoriche bene integrata con le altre infrastrutture – osserva il presidente Stefano Bellavista -. Il dettagliato lavoro di ricognizione e censimento delle reti e degli impianti delle acque meteoriche svolto da Unica Reti nei Comuni di Forlì-Cesena supporta oggi il Comune di Savignano nelle azioni concrete di contenimento delle criticità idrauliche che potrebbero derivare da eventi climatici intensi”.