Savignano, lavori a otto sottopassi grazie a Unica Reti

“L’adattamento del territorio ai cambiamenti climatici passa anche da una gestione della raccolta e del convogliamento delle acque meteoriche bene integrata con le altre infrastrutture – osserva il presidente Stefano Bellavista -. Il dettagliato lavoro di ricognizione e censimento delle reti e degli impianti delle acque meteoriche svolto da Unica Reti nei Comuni di Forlì-Cesena supporta oggi il Comune di Savignano nelle azioni concrete di contenimento delle criticità idrauliche che potrebbero derivare da eventi climatici intensi”.

Un finanziamento di 560mila euro per mettere a norma e adeguare otto sottopassi cittadini arriva al Comune di Savignano sul Rubicone grazie al lavoro di Unica Reti Spa. La corposa somma è stata assegnata al Comune nell’ambito dell’Ordinanza commissariale n. 57 – Piano speciale ricostruzione, per provvedere all’adeguamento e alla messa a norma di otto sottopassi strategici per la mobilità urbana. Un risultato che Unica Reti ha intercettato nell’ambito di un percorso di gestione delle acque meteoriche, comunemente dette “fogne bianche”, e delle acque di pioggia, avviato già nel 2015.

Gli interventi interesseranno i seguenti sottopassi: via Alberazzo, via Emilia-via Pascoli, via Fiumicino – San Mauro, via Rubicone Destra, via Rubicone Sinistra, via della Repubblica, via Nazario Sauro e via Raffaello Sanzio.

Il progetto di messa a norma dei sottopassi cittadini rafforza la resilienza infrastrutturale del territorio e migliora gli standard di sicurezza delle opere pubbliche maggiormente esposte agli eventi meteorologici intensi. Si tratta di infrastrutture fondamentali per la viabilità cittadina, per le quali sono previsti adeguamenti impiantistici, miglioramenti dei sistemi di smaltimento delle acque e interventi di messa a norma complessiva. Parallelamente, l’Amministrazione comunale sta procedendo a una verifica puntuale e progressiva delle criticità emerse a seguito delle copiose piogge che hanno interessato le scorse settimane, aggiornando il quadro delle necessità infrastrutturali con l’obiettivo di candidare ulteriori interventi e reperire nuovi finanziamenti nell’ambito dei canali disponibili per la ricostruzione e la mitigazione del rischio. A questo proposito, è stata già affidata la progettazione.

L’avvio dei lavori è previsto, salvo imprevisti, a partire dalla metà di luglio, con un cronoprogramma che sarà definito nelle prossime settimane.

“Desideriamo esprimere un sincero ringraziamento a Unica Reti e al presidente Stefano Bellavista per il lavoro svolto e per l’attenzione dimostrata verso il nostro territorio – affermano il sindaco Nicola Dellapasqua e la vicesindaca Stefania Morara -. Questo finanziamento, nell’ambito del Piano speciale ricostruzione, rappresenta un intervento concreto per aumentare la sicurezza delle nostre infrastrutture e rendere Savignano più resiliente. Stiamo inoltre lavorando in modo sistematico per aggiornare le criticità riscontrate con gli eventi meteorologici recenti, così da intercettare ulteriori risorse utili a mettere in sicurezza il territorio. Ringrazio per la collaborazione al progetto anche il personale dell’Ufficio tecnico comunale.”