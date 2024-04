Savignano, la proposta di Dellapasqua: “Aumentare l’utilizzo del Daspo Urbano per chi non rispetta le regole”

Daspo urbano per la sicurezza: una proposta per una Savignano più sicura. Il candidato sindaco Nicola Dellapasqua intende far leva sull’istituto del Daspo urbano, ovvero il divieto di accesso nell’area del Comune previo ordine di allontanamento che il sindaco può chiedere al prefetto. Si tratta di una opportunità introdotta nel regolamento di polizia urbana del 30 novembre scorso: uno strumento la cui applicazione può migliorare la capacità di prevenzione e contrasto ai fenomeni di degrado e comportamenti lesivi verso la convivenza civile.

Il candidato sindaco Nicola Dellapasqua, ha in animo di allargare la platea dei casi in cui il sindaco possa proporre all’autorità di pubblica sicurezza il provvedimento che intima l’allontanamento a chi delinque o arreca danni alle cose o alle persone. In particolare, i regolamenti di polizia urbana hanno già individuato aree su cui si trovano scuole, musei, parchi o spazi verdi e aree del centro storico alle quali si possa applicare il provvedimento di Daspo. Nel mirino del divieto di frequentare i luoghi comunali possono finire, per esempio, persone che bivaccano o occupano impropriamente spazi come la stazione, o le pensiline della fermata del bus, che circolano in stato di ubriachezza, che compiono atti contrari alla pubblica decenza, vendono senza licenza o svolgono attività abusive.

«Il Daspo urbano - afferma Nicola Dellapasqua - rappresenta oltre che un passo deciso verso la tolleranza zero, anche una scelta netta per una convivenza libera e sicura nella propria città, nelle proprie piazze, nei propri parchi, per permettere ai cittadini di vivere insieme tutti gli spazi di Savignano nella loro bellezza e nel loro decoro. Attraverso l’introduzione e l’utilizzo sistematico di questo strumento da parte del sindaco, di concerto con le forze dell’ordine, saremo in grado di proporre ai savignanesi una città più sicura e soprattutto ci impegniamo in concreto sul tema della sicurezza, nella tolleranza zero per chi non rispetta la nostra città - rimarca il candidato sindaco Nicola Dellapasqua - Fare sicurezza significa utilizzare tutti gli strumenti giuridici possibili al fine di tenere la legalità e la convivenza civile come punto fermo e svolgere anche un ruolo educativo nei confronti di tutti i cittadini, affinché passi il messaggio che a Savignano le leggi della convivenza civile si rispettano».