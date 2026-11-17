La bellezza di fare impresa, la passione per la meccanica, le sfide quotidiane di chi guida un’azienda e il valore delle persone che vi lavorano. Sono stati questi i temi al centro dell’incontro di Stefano Soldati con gli studenti dell’isituto tecnico tecnologico “Marie Curie” di Savignano sul Rubicone, indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia, nell’ambito di un’iniziativa dedicata all’orientamento scolastico. Soldati, titolare unico di MPC (Meccanica di Precisione Cesenate) e componente del Gruppo di Presidenza di Confartigianato Cesena, ha portato in aula la propria esperienza, raccontando ai ragazzi come nasce e cresce un’impresa e quanto contino passione, impegno e capacità di mettersi in gioco.

«L’amore per la meccanica di precisione è alla base della nostra impresa - ha raccontato – è una passione che ci ha accompagnato nel tempo e che, insieme all’impegno, alla serietà e all’aggiornamento continuo, ci ha permesso di crescere, ampliare le produzioni e raggiungere un bacino di clientela sempre più ampio». Un percorso che Soldati conosce bene, avendo vissuto in prima persona tutte le fasi dello sviluppo aziendale.

La sua storia professionale comincia nel 1993, a soli 17 anni, dopo gli studi all’Istituto professionale “Lugaresi” di Cesena, quando entra come stagista nella BCM, azienda fondata nel 1973 a San Giorgio di Cesena da Mauro Batani, Stefano Mancini e Valdes Collini. Crescendo professionalmente all’interno dell’officina, partecipa all’evoluzione dell’attività, che nel 2007 assume il nome di MPC. In seguito ne rileva progressivamente le quote, fino a diventarne titolare unico.

Oggi MPC è un’azienda specializzata nelle lavorazioni meccaniche di alta precisione, con macchinari tecnologicamente avanzati e una cinquantina di collaboratori. Nel 2023 ha celebrato il traguardo dei cinquant’anni dalla fondazione.

Nel suo racconto agli studenti, Soldati ha voluto mettere in evidenza anche la dimensione umana dell’impresa: «La crescita non si misura soltanto attraverso le produzioni e i clienti. Per noi è fondamentale valorizzare il capitale umano e mettere le persone nelle condizioni di lavorare in un ambiente che le valorizzi e le sostenga. Anche il welfare aziendale ha un ruolo importante, con iniziative concrete come gli incentivi destinati ai dipendenti che diventano genitori».

Un’esperienza imprenditoriale che si accompagna all’impegno associativo: dopo aver guidato il Gruppo Giovani Imprenditori e il Comitato di Zona, Soldati fa oggi parte del Gruppo di Presidenza di Confartigianato Cesena per il mandato 2024-2028.

Ai ragazzi ha infine affidato un messaggio di incoraggiamento: «Essere imprenditore mi gratifica, anche se significa affrontare ogni giorno nuove sfide. Ai giovani dico che servono intraprendenza, coraggio e voglia di creare qualcosa di proprio. Bisogna avere il desiderio di mettersi in gioco per poter raggiungere risultati importanti».