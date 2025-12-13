Savignano, la festa di Natale della Savignanese Calcio mercoledì 17 dicembre

Una serata con i gialloblù. Grande festa mercoledì 17 dicembre per i giocatori, le famiglie, i tifosi e i savignanesi, tutti invitati all’apericena di Natale che si svolgerà dalle 19.15 al Palatombolone di via della Resistenza. Ospiti speciali saranno gli atleti della prima squadra e del settore giovanile della Savignanese calcio.

Il programma prevede l’apertura delle tombole alle 19 accompagnate da musica di intrattenimento. Alle 19.40 inizierà un momento di presentazione del settore giovanile della società sportiva che vanta tra le proprie fila circa 350 tesserati tra giovanili e prima squadra. Oltre ai giovanissimi, parteciperanno alla serata anche i calciatori della prima squadra oltre che il presidente Nino Urbinati, il direttore Franco de Falco e il club manager William Fabbri.

Sarà l’occasione giusta per conoscere i propri beniamini e la realtà sportiva della Savignanese Calcio. La società ricorda ai piccoli che volessero iniziare a vivere la grande avventura del calcio che le iscrizioni sono aperte tutti i pomeriggi presso gli uffici dello stadio comunale in via della Resistenza 120 (info e prenotazioni tel. 0541 943612, mail asdsavignanese@libero.it).

Il programma della festa gialloblù di mercoledì 17 dicembre continuerà alle 20.30 con l’apericena, i giochi per grandi e piccoli, tanta musica e tombole. La serata sarà condotta da Genny Bronzetti. L’evento sarà trasmesso sul canale youtube Puntogoldsport.

“La Savignanese è una famiglia che cresce grazie alla passione dei ragazzi, alla dedizione dei volontari e all’entusiasmo di tutta la città – affermano il sindaco Nicola Dellapasqua e l’assessore allo Sport Alessio Tomei -. Ritrovarci per festeggiare il Natale ci unisce ancora di più come comunità, siamo felici di condividere questo momento con chi vorrà farne parte”.