Savignano, la Biblioteca Gastronomica del Rubicone apre al pubblico

Dopo l’inaugurazione ufficiale avvenuta l’ottobre scorso e dopo i lavori di schedatura e classificazione ad opera della cooperativa Koiné, apre ora al pubblico la Biblioteca Gastronomica del Rubicone, il progetto del Fulesta e Oste Sergio Diotti e della consorte Emanuela Turroni allestito presso l’Ossteria! Trattoria con Pizza di Savignano.

Mercoledì prossimo 13 marzo, dalle 15 alle 18,30, nei locale in Corso Vendemini 30/D prende il via questa iniziativa culturale che si propone di affiancare all’attività gastronomica uno spazio di documentazione e ricerca a disposizione di professionisti del settore, studenti e docenti degli Istituti Professionali e delle scuole primarie, ma anche cittadine e cittadini e associazioni del territorio.

Il cibo, la cucina, la gastronomia sono diventati argomenti all’ordine del giorno tra i clienti dei ristoranti e non solo; la produzione di cibo, la sua distribuzione sono oggi anche questioni centrali nell’economia e negli equilibri del nostro pianeta: una biblioteca “gastronomica” può diventare un riferimento per aggiornarsi, documentarsi e anche conoscere le cucine del mondo, che oggi sono poi quelle di tanti nostri vicini di casa.

Un patrimonio di 600 volumi

La Biblioteca dispone ad oggi di oltre 600 volumi, ordinati secondo una griglia di parole-chiave che permettono la ricerca per autore e argomento: dai ricettari nazionali e regionali alle tecniche di cucina, dall’utilizzo dei principali prodotti ad alcune pratiche tipiche come la raccolta delle erbe selvatiche; o di interesse attuale come la cucina di recupero, la lotta agli sprechi in campo alimentare, il rapporto tra cibo e salute, tra cibo e infanzia. Sono previsti anche eventi aperti al pubblico come la presentazione di libri e la seconda edizione di “La Cucina dei Libri”, con degustazioni, conversazioni e “racconti gastronomici”.

L’attività della BGR è svolta con la collaborazione di: Comune di Savignano sul Rubicone; Associazione Chef to Chef Emilia Romagna Cuochi/ Progetto Città della Gastronomia Roncofreddo e Valli del Rubicone; Condotta Slow Food Cesena. La Biblioteca Gastronomica del Rubicone è aperta da marzo a giugno e da settembre a dicembre, il secondo e quarto mercoledì del mese. Per info e consultazioni: Sergio Diotti, 320-0404136.