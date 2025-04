Savignano, l’Area Lavoro ha attivato 32 inserimenti nel 2024

Il Comune di Savignano sul Rubicone tramite la struttura dell’Area Lavoro nel 2024 ha attivato 32 programmi di inserimento lavorativo per altrettanti cittadini e prestato consulenze a una decina di persone. È un bilancio che parla di crescita quello del 2024 in materia di formazione e lavoro per i cittadini con fragilità residenti nel Comune.

“Ai cittadini seguiti dai Servizi, dopo una fase valutativa, vengono proposti le prestazioni o i percorsi di orientamento adatti a fornire le risposta più adeguate. I nostri interlocutori su questo fronte sono l’Agenzia del Lavoro e gli enti di formazione” riferisce il responsabile dei Servizi Sociali dell’Unione Rubicone e mare Raffaello Gardini. È il caso delle persone inserite nel progetto Gol, Garanzia di occupabilità dei lavoratori, 14 cittadini avviati nel 2024, delle persone disabili inserite in tirocini (nel 2024 i tirocini attivati sono stati 9) e di quelle inserite in progetti Cav, Cittadinanza attiva volontaria. Alla voce Cav si contano nel complesso 9 inserimenti per 45 mesi di attività, finanziati con un investimento da parte del Comune di Savignano sul Rubicone.

“Lo sviluppo di questo tipo di percorsi sta avendo un buon riscontro anche grazie al fatto che i nostri Servizi sono studiano risposte individuali, tra le varie possibili – commenta Andrea Antonelli, referente dell’Area Lavoro dell’Asp del Rubicone che collabora con i Servizi Sociali -. La nostra equipe valuta e prende in carico persone fragili e le invia agli enti di formazione per corsi, tirocini e incroci domanda-offerta. Siamo al secondo anno di sperimentazione di questa modalità di lavoro”.

“Nel 2024 sono stati attivati corsi di formazione nei settori logistica e meccanica e cinque tirocini – aggiunge l’assessore ai Servizi sociali del Comune di Savignano sul Rubicone Alessio Tomei -. I tirocini sono efficaci anche per le persone con disabilità. Ne abbiamo ricevuto riscontro diretto dalle famiglie coinvolte e registriamo una crescita sia come qualità che in quantità. Su questo fronte c’è il supporto dei tutor Enaip che affiancano le persone quotidianamente. Anche i progetti Cav negli ultimi sei mesi in particolare hanno riscontrato una notevole crescita. Questi percorsi si realizzano in collaborazione con associazioni del territorio, con il vantaggio di riavvicinare persone lontane dal mondo del lavoro e di assicurare alle associazioni volontari per le varie attività. Siamo molto soddisfatti. L’impegno dell’Area Lavoro continua per migliorare, in particolare, nel progetto Gol per rafforzare i rapporti con il Centro per l’Impiego ed Enaip. Tra gli obiettivi, accelerare i tempi di avvio di tirocini e corsi di formazione”.