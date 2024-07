Savignano, l’alluvione raccontata in 52 foto d’autore: progetto finanziato dalla Regione

La neonata fototeca di Savignano ospiterà un fondo fotografico specifico dedicato all’alluvione che ha sconvolto la Romagna nel maggio 2023, con 52 scatti d’autore. Sarà possibile acquisirli grazie a un finanziamento di 32mila euro ottenuto partecipando a un avviso pubblico del Ministero dellla Cultura, per un “Piano per l’arte contemporanea”.

Il progetto savignanese selezionato si intitola “Tagliata dall’acque la terra. Immagini di un’alluvione: Romagna”, ha un costo totale di 37mila euro ed è imperniato sulle immagini del disastro e della reazione che ne è seguita immortalate da sei quotati fotografi: Andrea Bernabini, Silvia Camporesi, Benedetta Ristori, Filippo Venturi, Giovanni Zaffagnini e Marco Zanella. Il loro lavoro, che arricchirà l’archivio della fototeca comunale “Marco Pesaresi”, inaugurata ad aprile, sarà presentato durante il “Si Fest 2025” con una mostra ad hoc.

Filippo Venturi ha fotografato gli interventi di cittadini e volontari nelle zone alluvionate; le sue fotografie selezionate sono state scattate a Forlì dal 18 al 24 maggio 2024. Allo stesso modo ha lavorato Marco Zanella, che ha fotografato dal 18 al 23 maggio 2023 spostandosi da Faenza a Budrio di Bologna, passando per Lugo e Conselice. Giovanni Zaffagnini ha documentato le conseguenze dell’alluvione su biblioteche, emeroteche, librerie; i libri protagonisti dei suoi scatti provengono da biblioteche di Faenza e Lugo. Benedetta Ristori ha scelto proprio Savignano per i suoi scatti: nelle immagini, realizzate dal 12 al 16 giugno 2023, sulle rive del Rubicone, ferite dopo il passaggio della piena. Andrea Bernabini ha lavorato a casa: l’alluvione ha colpito la sua abitazione e il suo studio ravennate, dal quale il fotografo è partito per la sua indagine nel dolore di chi ha perso tutto. Silvia Camporesi ha documentato gli effetti devastanti dell’acqua nei giorni appena successivi all’alluvione; le sue fotografie selezione sono state scattate a Forlì e a Faenza dal 18 al 29 maggio 2023.

Le stampe di alcune di queste immagini sono in mostra alla Chiesa del Suffragio di Savignano, nell’ambito dell’esposizione “Archivio Vivo 2004-2024-Fotografie di Silvia Camporesi”, visitabile fino al 29 settembre.

Il Comune di Savignano aveva già ottenuto un altro finanziamento grazie al Piano per l’arte contemporanea: quello per il progetto “Confine. Una ricognizione fotografica lungo il Rubicone” , condotto dalla fotografa bellunese Marina Caneve, che si concluderà con una mostra dal 13 al 29 settembre .