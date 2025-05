Savignano, investe un gruppo di ciclisti, poi parcheggia l’auto e scappa: scatta la denuncia

Investe un gruppo di ciclisti e scappa: scatta la denuncia. Sabato scorso, al pomeriggio, una pattuglia della polizia locale dell’Unione Rubicone e mare è stata inviata a Fiumicino , frazione di Savignano sul Rubicone, per un incidente stradale. Gli agenti giunti sul posto accertavano che un gruppo di ciclisti brianzoli, in vacanza in zona, era stato investito da un’automobile che si era immessa da una strada laterale senza dare la precedenza. L’auto era posteggiata poco lontano ma nessuno era a bordo. I ciclisti, due dei quali hanno necessitato di cure mediche per lesioni fortunatamente lievi, riferivano agli agenti che il conducente si era allontanato a piedi. Nel frattempo arrivava un giovane magrebino che dichiarava di essere il conducente dell’auto. I ciclisti però riferivano agli agenti che non corrispondeva all’uomo che avevano visto, di cui fornivano una descrizione.

Gli agenti si mettevano alla ricerca, trovando il vero autista (un altro magrebino 30enne, residente in zona) e che, essendo in palese stato di ubriachezza, veniva sottoposto a test etilometrico risultando avere un tasso alcolemico di oltre tre volte il limite di legge. Gli accertamenti si concludevano quindi con denuncia dell’uomo per lesioni colpose, fuga dopo incidente con lesioni, e guida in stato di ebbrezza aggravato dall’avere causato un incidente. L’autovettura è stata sequestrata per la prevista confisca e la patente ritirata per la prevista revoca.

L’amico del conducente che agli agenti si era dichiarato, falsamente, di essere lui alla guida è stato denunciato per autocalunnia.