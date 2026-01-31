Savignano, incidente: malore alla guida, rischia di travolgere una passante e si schianta contro le auto parcheggiate VIDEO GALLERY

Perde il controllo dell’auto facendo “strage” di vetture in sosta e rischiando di colpire una passante. Probabilmente un malore è la causa dell’incidente. È successo sabato mattina intorno alle 10 a Savignano lungo la via Emilia Ovest. L’uomo alla giuda si trovava all’altezza del mobilificio D’Altri quando è stato visto perdere il controllo della sua auto: ha proseguito per centinaia di metri in direzione Cesena continuando a sbattere contro le auto parcheggiate a lato all’apparenza incapace di fermarsi. Una donna che si trovava lì a piedi è riuscita scansarsi all’ultimo evitando di un soffio l’impatto con l’auto che poi ha finito la sua corsa contro un’altra auto in sosta al cui interno c’era una persona. È stata questa ad accorgersi che l’uomo che stava scendendo dall’auto stava male. Pur non avendo ferite evidenti causate dall’incidente l’autista è stato trasportato d’urgenza al Bufalini dai soccorritori intervenuti per il sospetto che il malore potesse essere di origine neurologica. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.