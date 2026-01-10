Savignano, incidente: esce di strada e si schianta contro una casa

Incidente poco prima dell’alba a Savignano sul Rubicone. Verso le 6.40 di questa mattina, una squadra dei Vigili del Fuoco di Cesenatico è intervenuta in Via Sogliano, nel comune di Savignano sul Rubicone, per un incidente stradale.

Il personale ha prestato assistenza ai sanitari del 118 presenti sul posto per il soccorso al coducente. Coinvolta una sola autovettura che dopo essere uscita di strada si è schiantata contro una abitazione. Contestualmente, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo, alimentato a gpl, per prevenire potenziali rischi legati all’impianto di carburante a seguito dell’impatto.