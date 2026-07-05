Savignano, incendio in autorimessa

Un violento incendio è divampato intorno alle 18 all’interno di un’attività di autodemolizione in via Pietà al civico 84. Una densa colonna di fumo nero, visibile a chilometri di distanza, si è alzata verso il cielo, attirando l’attenzione di numerosi residenti e facendo scattare immediatamente l’allarme. La macchina dei soccorsi si è attivata con tempestività: diverse squadre dei Vigili del Fuoco sono giunte sul posto dai distaccamenti della zona per domare le fiamme.Fortunatamente, al momento non si registrano feriti né intossicati.