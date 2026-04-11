Savignano, incendio e aggressione: residenti preoccupati

Incendio doloso in piazza e aggressione sanguinosa: doppio episodio inquietante. Negli ultimi giorni a Savignano sono successi due fattacci che hanno visto l’intervento dei carabinieri per ricostruirne le dinamiche.

Il primo episodio risale all’inizio della settimana scorsa. Davanti ad un bar situato sulla via Emilia, nel quartiere San Rocco, una discussione tra due extracomunitari è sfociata in un pestaggio a sangue, sembra utilizzando una mazza o un’arma tagliente. Tant’è che la vittima è caduta a terra e ha perso una lunga scia di sangue. All’episodio hanno assistito alcuni testimoni, ed è stato anche riportato sul social cittadino. Ora c’è preoccupazione dei residenti in quanto «l’episodio non è stato il primo, anche se nei casi precedenti erano volate solo botte e spintoni».

Il secondo episodio risale alla notte tra mercoledì e giovedì scorso. Stavolta nel quartiere Cesare, nel parcheggio di piazza Borsellino di fianco a via Fratelli Bandiera. Un’automobile marca Volkswagen e un furgone marca Mercedes, pare entrambi intestati a componenti della stessa famiglia, sono andati a fuoco, con danni meno gravi anche ad altre autovetture. Il fatto che auto e camioncino erano abbastanza distanti fa pensare che gli incendi siano stati due, non potendo essersi propagati dalla stessa fiamma. L’ipotesi dolosa appare una causa probabile. Anche in questo caso è successo di notte, e l’oscurità ha nascosto movimenti sospetti ed eventuali vandali. Una volta elevatesi le fiamme alcuni dirimpettai si sono sporti dai balconi e c’è anche chi ha girato un piccolo video. Per spegnere le fiamme sono stati usati gli estintori. «Al mattino sembrava avesse nevicato - riferisce un residente - tanta era la schiuma per terra. Sono intervenuti i carabinieri che hanno delimitato le carcasse con nastro bianco e rosso».