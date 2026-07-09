Savignano, inaugurato il nuovo ambulatorio all’ospedale Santa Colomba

Inaugurazione del nuovo ambulatorio Aft (Aggregazione funzionale territoriale) che sostituisce l’atteso Cau. Presso l’ospedale Santa Colomba, ieri mattina, tolti i veli e al via il nuovo ambulatorio, ora attivo tutti i giorni, dalle ore 8 alle ore 20, in corso Giulio Perticari 119.

All’interno dell’ambulatorio operano i medici di ruolo insieme al personale infermieristico. Vi lavorano 3 medici (8 con le turnazioni) e 3 infermieri. L’accesso è diretto, senza prenotazione: è necessario presentarsi con la tessera sanitaria. Il percorso prevede l’accoglienza e una prima valutazione da parte del personale sanitario, cui segue, se necessario, la valutazione medica e l’utilizzo di dotazioni diagnostiche di primo livello. I cittadini potranno rivolgersi all’ambulatorio Aft, ad esempio, per febbre, tosse, mal di gola, piccoli traumi, piccole ferite, medicazioni, punture d’insetto, ustioni minori, dolori articolari o muscolari, mal di schiena, disturbi urinari, nausea, vomito, variazioni della pressione arteriosa o della glicemia e altre problematiche a bassa complessità clinico-assistenziale. Per le situazioni gravi resta necessario chiamare il 118 o rivolgersi ai servizi di emergenza.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni locali, della direzione aziendale, del distretto del Rubicone, delle Cure primarie e medicina di comunità e dei professionisti coinvolti nel servizio.

«L’Ambulatorio Aft - ha detto Marco Montalti, direttore dei distretti sanitari Cesena-Valle Savio e Rubicone - è un servizio atteso, che rafforza la presenza sanitaria territoriale e offre ai cittadini una risposta quotidiana per bisogni urgenti non emergenti. L’ambulatorio Aft si colloca nel percorso di sviluppo delle Case della comunità e delle cure primarie: l’obiettivo è rendere più integrata e vicina ai cittadini la risposta ai bisogni di salute, valorizzando il lavoro congiunto tra medici, infermieri e servizi territoriali».

«Aggiungiamo un nuovo servizio alla Casa della salute “del Rubicone” che con i suoi oltre 45 tra servizi e ambulatori è diventata per i cittadini un punto di accesso alle prestazioni sanitarie su vari livelli e competenze, indispensabile per tutto il territorio del Rubicone - ha aggiunto il sindaco di Savignano Nicola Dellapasqua -. Con l’inaugurazione dell’ambulatorio Aft rafforziamo i servizi territoriali mettendo a disposizione, senza prenotazione e nell’arco dell’intera giornata, equipe medico infermieristiche che rispondono ai bisogni e alle urgenze a bassa complessità clinica e assistenziale. Andiamo nella direzione già intrapresa in altri ambiti, per esempio il progetto “nido di quartiere”, ovvero cerchiamo la prossimità. La nuova struttura contribuisce già da oggi a rendere i servizi sanitari sempre più vicini alle persone».