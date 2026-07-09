Savignano, inaugurato il nuovo ambulatorio all’ospedale Santa Colomba

Savignano sul Rubicone
Il taglio del nastro
Il taglio del nastro

Inaugurazione del nuovo ambulatorio Aft (Aggregazione funzionale territoriale) che sostituisce l’atteso Cau. Presso l’ospedale Santa Colomba, ieri mattina, tolti i veli e al via il nuovo ambulatorio, ora attivo tutti i giorni, dalle ore 8 alle ore 20, in corso Giulio Perticari 119.

All’interno dell’ambulatorio operano i medici di ruolo insieme al personale infermieristico. Vi lavorano 3 medici (8 con le turnazioni) e 3 infermieri. L’accesso è diretto, senza prenotazione: è necessario presentarsi con la tessera sanitaria. Il percorso prevede l’accoglienza e una prima valutazione da parte del personale sanitario, cui segue, se necessario, la valutazione medica e l’utilizzo di dotazioni diagnostiche di primo livello. I cittadini potranno rivolgersi all’ambulatorio Aft, ad esempio, per febbre, tosse, mal di gola, piccoli traumi, piccole ferite, medicazioni, punture d’insetto, ustioni minori, dolori articolari o muscolari, mal di schiena, disturbi urinari, nausea, vomito, variazioni della pressione arteriosa o della glicemia e altre problematiche a bassa complessità clinico-assistenziale. Per le situazioni gravi resta necessario chiamare il 118 o rivolgersi ai servizi di emergenza.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni locali, della direzione aziendale, del distretto del Rubicone, delle Cure primarie e medicina di comunità e dei professionisti coinvolti nel servizio.

«L’Ambulatorio Aft - ha detto Marco Montalti, direttore dei distretti sanitari Cesena-Valle Savio e Rubicone - è un servizio atteso, che rafforza la presenza sanitaria territoriale e offre ai cittadini una risposta quotidiana per bisogni urgenti non emergenti. L’ambulatorio Aft si colloca nel percorso di sviluppo delle Case della comunità e delle cure primarie: l’obiettivo è rendere più integrata e vicina ai cittadini la risposta ai bisogni di salute, valorizzando il lavoro congiunto tra medici, infermieri e servizi territoriali».

«Aggiungiamo un nuovo servizio alla Casa della salute “del Rubicone” che con i suoi oltre 45 tra servizi e ambulatori è diventata per i cittadini un punto di accesso alle prestazioni sanitarie su vari livelli e competenze, indispensabile per tutto il territorio del Rubicone - ha aggiunto il sindaco di Savignano Nicola Dellapasqua -. Con l’inaugurazione dell’ambulatorio Aft rafforziamo i servizi territoriali mettendo a disposizione, senza prenotazione e nell’arco dell’intera giornata, equipe medico infermieristiche che rispondono ai bisogni e alle urgenze a bassa complessità clinica e assistenziale. Andiamo nella direzione già intrapresa in altri ambiti, per esempio il progetto “nido di quartiere”, ovvero cerchiamo la prossimità. La nuova struttura contribuisce già da oggi a rendere i servizi sanitari sempre più vicini alle persone».

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