Savignano, in moto sulla via Emilia, impenna davanti alla pattuglia della Polizia in segno di sfida: multa di 130 euro

Una curiosa scena nel pomeriggio di tre giorni fa. Davanti ad una pattuglia della polizia locale dell’Unione Rubicone e mare, ferma a lato della via Emilia per controlli di polizia stradale, transitava un motociclo il cui conducente, proprio di fronte agli agenti e come gesto di sfida, impennava con la moto e quindi accelerando si allontanava. Gli agenti si mettevano all’inseguimento e notavano che il motociclo aveva la targa “orizzontale” e quindi non leggibile. Il motociclista veniva infine raggiunto e fermato in un paio di chilometri. Alla guida un giovane del posto al quale sono state contestate sanzioni per 130 euro circa. Il motociclo è stato posto sotto fermo per 60 giorni.