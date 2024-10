Savignano, in mezzo alle pizze da quando aveva 13 anni cerca eredi per l’attività che ha conquistato Benigni e Bocelli

Guelfo Amaduzzi, storico ristoratore, è pronto a passare la mano. E vorrebbe lasciare un messaggio per il futuro, insegnando anche il lavoro alle nuove leve, alle quali pensa di vendere il locale.

Mezzo secolo di pizze e panini

Nato a Gatteo, Guelfo ha 65 anni ed è uno degli ultimi che, come è riportato sulla carta d’identità, sono venuti al mondo in questa città, visto che poi sono nati quasi tutti in ospedale a Cesena o Rimini.

Con un sorriso ricorda l’episodio curioso di quando stava per nascere e il padre con la moto Guzzi andò a prendere la balia a Gambettola, ma poi, a causa di un sobbalzo della moto, la perse per strada.

Dopo avere fatto tanta gavetta, nel 1987 si è messo in proprio a Cesena, dove con la moglie Cinzia ha aperto la prima pizzeria “Da Guelfo”. Dopo averla lanciata, la cedette a terzi (è l’attuale “Languorino”) e aprì una pizzeria a Gambettola, adiacente il “Piccolo Bar”. Poi, dopo tre anni, si trasferì a Longiano in centro, nei locali di Orlandi o “Da Goti”, come dicono i longianesi, dove la pizzeria “Da Guelfo” furoreggiò a tal punto che dopo vari anni ha deciso di lasciare per troppo stress e lavoro. Quindi ha avviato le gestioni a Savignano: al “Pizza al volo”, al “Seven” e da 13 anni l’attuale “Colorado Dream”, sulla via Emilia, alle porte della città.

Locali che fanno tendenza

«Faccio questo lavoro da quando avevo 13 anni - afferma Guelfo Amaduzzi - Ho lanciato sei local, alcuni dei quali, dopo la mia uscita, non sono sopravvissuti, mentre altri sono ancora al top. Ho sempre cercato di ingrandire la mia attività. Sono ormai 13 anni che gestisco il “Colorado Dream”, a Savignano, aperto dalle ore 18 alle 22.30. Ha una superficie interna di 250 metri quadrati, dove possono mangiare 150 persone, oltre a 80 fuori. L’80% dei prodotti serviti sono creati e cucinati sul posto, le materie prime sono tutte fresche e naturali, sia a km zero, sia fatte arrivare appositamente dalle zone più vocate, come i funghi e i panini da Ville di Montecoronaro e Santa Sofia, e la mozzarella di bufala arriva direttamente dal sud Italia. Oltre alla pizza, al “Colorado Dream“ serviamo tanti panini farciti, carne ai ferri, crostoni, porcini fritti. Vengono a mangiare tanti giovani e famiglie intere. Li serviamo velocemente, in quanto ho una decina di dipendenti, a metà dei qualiin sala».

La decisione di passare mano

«Il locale l’avevo creato pensando di lasciarlo a miei figli - dice Guelfo - ma Jessica ora è incinta e Simone è abbastanza stanco. Così, visto che ho 65 anni, provo a metterlo in vendita e spero che qualcuno si faccia avanti. Sono disposto anche a fare affiancamento per il periodo necessario per trasferire i miei saperi e le mie ricette».

Bocelli e Benigni tra i clienti

Infine, Guelfo rivolge un pensiero soddisfatto all’attività svolta: «Alcune pizze hanno fatto tendenza, come quelle che hanno stregato personaggi come Andrea Bocelli e Roberto Benigni».