Savignano, in giro in monopattino col coltello nel marsupio: 19enne denunciato

Domenica mattina, 26 aprile, una pattuglia della polizia locale dell’Unione Rubicone e mare, a Savignano sul Rubicone ha fermato per controlli un diciannovenne a bordo di un monopattino elettrico. Gli agenti hanno rinvenuto un coltello, occultato in un marsupio, che è stato subito sequestrato in relazione al reato di porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere, reato per il quale il giovane è stato denunciato.

Lo scorso 24 aprile è stato convertito in legge il nuovo decreto sicurezza, che ha inasprito le pene previste in questi casi e inserito nuove sanzioni accessorie. “L’attenzione su questo versante - si legge in una nota - da parte della polizia locale dell’Unione Rubicone e mare resta alta, nella consapevolezza che il contrasto al porto di coltelli, specialmente da parte di giovani e giovanissimi, è cruciale nell’ottica della prevenzione di reati più gravi”.