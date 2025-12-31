Savignano, in giro in auto con i coltelli: due giovani denunciati

Nel pomeriggio di martedì 30 dicembre, una pattuglia della polizia locale dell’Unione Rubicone e mare ha fermato per controlli un’autovettura a Fiumicino, frazione di Savignano sul Rubicone.

A bordo vi erano quattro giovani, alcuni dei quali conosciuti dagli agenti; un’ispezione dell’abitacolo consentiva di rinvenire un coltello di 30 centimetri, con lama affilata di 17 centimetri, classificabile con arma, nella disponibilità del passeggero anteriore, un diciottenne della zona, ed un coltello a serramanico con lama di 8 centimetri nello zaino di un passeggero posteriore, un diciassettenne residente nel ravennate. I due coltelli sono stati sequestrati e i due sono stati denunciati per porto ingiustificato di armi e strumenti atti ad offendere.