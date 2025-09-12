Savignano. In auto abbatte la segnaletica e fugge, identificato dalla Polizia locale

Nella notte tra il 7 e l’8 settembre a Savignano sul Rubicone, un automobilista ha perso il controllo del proprio veicolo abbattendo la segnaletica stradale posizionata nella rotatoria di via della Resistenza, all’incrocio con via Togliatti. Dopo il sinistro, il responsabile si è allontanato senza dare comunicazione dell’accaduto né alle forze dell’ordine né al Comune.

La mattina seguente, rilevati i danni e soprattutto le tracce lasciate dal veicolo coinvolto, gli agenti della Polizia Locale dell’Unione Rubicone e Mare hanno avviato le ricerche. I frammenti rinvenuti sul posto hanno permesso di identificare con precisione marca e modello dell’autovettura: una Volkswagen Golf.

Le prime verifiche attraverso le immagini della videosorveglianza non hanno dato risultati, poiché il veicolo cercato non era transitato nel campo di ripresa delle telecamere. Anche le ricerche condotte presso le carrozzerie della zona si sono rivelate infruttuose.

La svolta è arrivata il 10 settembre quando, durante un normale servizio di pattuglia lungo via Emilia, gli agenti hanno notato dallo specchietto retrovisore un’autovettura del modello ricercato con evidenti danni alla parte anteriore, compatibili con il sinistro rilevato.

Dopo aver fermato il veicolo e confrontato i danni con le tracce e i frammenti di carrozzeria trovati sul luogo dell’incidente, gli agenti hanno accertato con certezza che si trattava dell’auto cercata.

Al volante è stato identificato un uomo di 69 anni, residente nella zona, al quale sono state contestate diverse violazioni del Codice della Strada. Il conducente dovrà ora provvedere al risarcimento dei danni causati al Comune di Savignano sul Rubicone.

L’episodio dimostra l’efficacia del lavoro investigativo della Polizia Locale che, nonostante le difficoltà iniziali nelle indagini, è riuscita a individuare il responsabile dell’incidente grazie all’attenzione durante i servizi di pattugliamento del territorio.