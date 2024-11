Savignano, in 57 sorpresi alla guida col cellulare nel solo mese di ottobre: multa di 165 euro e 5 punti in meno sulla patente

Lo scorso mese di ottobre la polizia locale dell’Unione Rubicone e mare ha effettuato una campagna mirata di controlli di polizia stradale, eseguita con pattuglie di motociclisti, diretta al contrasto all’uso del telefono durante la guida.

Guidare mentre si armeggia lo smartphone è pericolosissimo e causa troppo spesso incidenti stradali. Il codice della strada lo vieta e prevede l’applicazione di una sanzione pecuniaria di 165 euro oltre alla decurtazione di 5 punti-patente. Qualora, in un biennio, tale illecito fosse ripetuto, è prevista la sospensione della patente di guida per un periodo da 1 a 3 mesi. La campagna, consistita in 13 servizi motomontati dedicati, ha portato alla contestazione di 57 verbali.