Savignano, il sindaco: “Grazie al volontari che hanno aiutato sotto la neve”

In vista dell’ulteriore riduzione delle temperature medie giornaliere sotto gli zero gradi, prevista per la giornata di domani, giovedì 8 gennaio, a Savignano sta continuando il lavoro di pulizia delle strade e si stanno organizzando gli spargimenti di sale in vista della notte.

Particolare attenzione sarà rivolta alla zona collinare di Castelvecchio e strade limitrofe, alla via Rubicone destra e ai quartieri Valle Ferrovia e Capanni. In via prioritaria saranno attenzionati gli accessi alle scuole e i punti sensibili del territorio comunale, ovvero le zone di dislivello o punti di stop in pendenza, partendo dalla viabilità principale.

Nella giornata di ieri, martedì 6 gennaio, sono stati al lavoro otto mezzi spalaneve e altri tre mezzi della Protezione Civile, e 18 uomini, gli operai del Comune oltre alle tre squadre dei volontari della Protezione civile comunale e i volontari civici. Gli uomini sono stati coordinati dall’ufficio Lavori pubblici del Comune in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.

Operai e volontari hanno lavorato per l’intera giornata di ieri e torneranno all’opera nel pomeriggio e nella sera di oggi. I volontari civici hanno supportato la Protezione civile nella pulizia degli accessi alle scuole.

“Ringrazio i volontari che ci hanno aiutato sin dalle prime ore della giornata di ieri per contenere i disagi causati dalla copiosa nevicata – afferma il sindaco Nicola Dellapasqua -. Dalle 12 i nostri mezzi erano in strada e per tutta la giornata sono stati operativi i volontari e gli operatori del Comune. Un bel lavoro di squadra che sta continuando anche nella giornata di oggi per consentire ai nostri concittadini di affrontare le necessità quotidiane con il minor disagio possibile e ai giovani ieri di godersi qualche scivolata in sicurezza”.