Savignano. Il ritorno dei “ragazzi del Centrale”: in sessanta a colazione trent’anni dopo

Ci sono locali che vanno ben oltre la semplice insegna, trasformandosi negli anni in veri e propri custodi di memoria collettiva. È il caso del Bar Centrale di Savignano sul Rubicone, che questa mattina (domenica 15 novembre) ha ospitato una rimpatriata dal forte sapore nostalgico, capace di riportare indietro le lancette dell’orologio di circa tre decenni.

Protagonisti dell’iniziativa sono stati circa sessanta savignanesi, appartenenti a tre diverse compagnie di coetanei che, intorno alla metà degli anni Novanta, avevano eletto proprio il Centrale a loro quartier generale. Un’epoca in cui la socialità non passava attraverso le chat o gli appuntamenti concordati sugli smartphone, ma si basava sulla certezza di trovare sempre qualcuno al tavolo del bar pronto a trascorrere la serata in compagnia.

A differenza delle lunghe notti di un tempo, scandite dalle sfide al biliardo, dal calcio balilla, da interminabili partite a maraffa e da qualche birra, questa volta l’appuntamento si è svolto davanti a cappuccini e brioche. Una lunga colazione che si è rapidamente trasformata in un viaggio condiviso nei ricordi, tra vecchi aneddoti rispolverati per l’occasione, risate e qualche inevitabile momento di commozione.

Nel corso degli ultimi trent’anni le strade di quei giovani si sono spesso divise tra impegni lavorativi, nuove famiglie e trasferimenti. Eppure, ritrovarsi faccia a faccia nello stesso luogo che li aveva visti crescere ha permesso di annullare immediatamente le distanze accumulate dal tempo, dimostrando come i legami nati in gioventù restino intatti. Perché si può crescere, cambiare, diventare genitori e persino nonni, ma in fondo, davanti agli amici di una vita, si rimane sempre un po’ quei ragazzi del Centrale.