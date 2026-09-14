Savignano, “il parco è diventato un ritrovo di sbandati”: la protesta di Valle Ferrovia

Proteste per bivacchi notturni e degrado nel nuovo parco di Valle Ferrovia: l’amministrazione comunale ha investito molto in quel quartiere al confine con San Mauro Pascoli, realizzando l’anno scorso la prima parte del parco e anche ora, aggiungendo un campo da calcio e nuovi servizi, ma il degrado è già palpabile. Intanto, si sta chiedendo di eliminare una vecchia casa colonica, che è diventata ricettacolo di sbandati e senzatetto.

Il parco ha portato nuovi spazi da vivere, anche se parte delle opere e servizi sono ancora da completare e nella stessa area sono in corso di realizzazione anche nuove unità abitative. Ma sta mondando la protesta di famiglie residenti, che hanno notato dei bivacchi notturni e trovano abbandonate nel parco cartacce e bottiglie. Anche i frequentatori dell’area sgambamento sono insoddisfatti per quel che si trova attorno alla fontanella.