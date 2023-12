Savignano, il Pala Rubicone risorge a suon di tombole e concerti, dopo tre anni di stop

È tutto pronto per il grande ritorno del Pala Rubicone, che dopo un lungo stop offrirà di nuovo spettacoli e socialità per quasi 40 giorni. Si torna ad allestire il grande spazio coperto e riscaldato, costituito da un’imponente tensostruttura di 10mila metri quadrati, dove dal 7 dicembre al 14 gennaio si svolgeranno eventi per tutte le età, con al centro in ogni serata la regina dei giochi natalizi: la tombola. L’appuntamento è da questa sera al 14 gennaio, nel parcheggio dello stadio comunale in viale della Resistenza, con ingresso libero.

Ieri è stata presentata la ripartenza, fortemente voluta dalla nuova direzione, in mano a un gruppo di giovani che, dopo essersi contraddistinti per il successo ottenuto nei mesi estivi dal “Chiosco botanico” in piazza Giovanni XIII, sono ora riuniti sotto la sigla “Rubicone Eventi” coordinati da Mattia Guidi, già co-organizzatore di “Piadiniamo”, e con la supervisione di Franco Gozi, principale artefice della storia ultraventennale e del Pala Rubicone.

Sorto nel 1993, il Pala Rubicone torna ad esistere dopo tre anni di forzata pausa, causata principalmente dalla pandemia, assecondando il desiderio di tanti, come ha sottolineato da Davide Ricci, di Confesercenti Savignano. Una casa per tutti, come ha rimarcato il sindaco Filippo Giovannini: «Questo ritorno è stato fortemente voluto dai savignanesi e dall’amministrazione comunale, che sostiene il progetto. Basta leggere il programma per capire che il tendone sarà una casa per i grandi e i piccoli, per gli amanti della tombola, della musica, del buon cibo, dell’allegria e dello stare insieme».

«Abbiamo voluto dare un tocco di modernità - aggiunge Matteo D’Elia, presidente di “Rubicone Eventi” - a questa che è un po’ diventata negli anni una vera e propria istituzione per tutto il territorio romagnolo, una casa delle feste aperta a tutti».

Le iniziative sono state illustrate, per conto dell’associazione, da Andrea Astoldi, Nicola Carlini e Luca Pazzini. Dopo l’apertura di stasera, la bande Roxy bar live farà un tributo a Vasco Rossi (il 9 dicembre); il 13 dicembre ci sarà l’inaugurazione ufficiale con Sgabanaza, in occasione di Santa Lucia; molto attesi il concerto tributo ai Queen del 16 dicembre, le esibizioni dei Caiman e di Gianni Drudi; per il capodanno ci sarà la musica dei Margò 80; completano il quadro eventi di sapore natalizio animati dagli speaker di Radio Gamma, pomeriggi per i piccoli con Bimbobell e spettacoli di varie compagnie di danza.

Il programma dettagliato è consultabile sulla pagina Facebook pala.rubicone2324. Per prenotare tavoli e show, si può telefonare al numero 340-36350.