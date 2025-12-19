Savignano, il “Dolce Natale” va per presepi sabato 20 e domenica 21 dicembre

Domenica 21 dicembre alle 15 l’appuntamento sarà con il presepe vivente dei bambini e delle famiglie dell’asilo Vittorio Emanuele. La sacra rappresentazione si svolgerà nella chiesa di Santa Lucia.

Il pomeriggio dei presepi farà tappa anche a San Giovanni in Compito con la visita guidata combinata al museo archeologico, alla pieve romanica e al presepe Sparaventi, ormai tradizionale rappresentazione a cura della famiglia Sparaventi. La visita avrà una durata di due ore circa e sarà seguita alle 17 dalla degustazione di castagne e vin brulè per tutti i presenti, a cura della Consulta del Quartiere. Sarà inoltre possibile accedere al Mercatino degli artigiani allestito nel cortile della parrocchia dalle 10 alle 17.

Il presepe Sparaventi sarà visitabile sabato 20 dicembre, domenica 21 dicembre con orario 15,30-18 e dal 25 dicembre al 6 gennaio tutti i giorni con orario 15-18, ingresso gratuito.

Il museo archeologico del Compito sarà visitabile a ingresso gratuito dalle 14 alle 18 nei giorni 20, 21, 26, 27 e 28 dicembre. Il 31 dicembre dalle 9 alle 12.

Per informazioni: info@museodelcompito.it e telefono al numero 335-6286338.

Anche la parrocchia di Fiumicino organizza un momento pubblico dedicato al Natale. L’appuntamento dal titolo “Venite adoriamo” è per domenica 21 dicembre dalle 17 al il Santuario della Beata Vergine delle Grazie. Lo spettacolo sarà accompagnato da canti dal vivo dal coro dei bambini del catechismo e dei genitori e anche un teatro di ombre cinesi. Al termine merenda e scambio di auguri.

Gli amanti del Presepe potranno cogliere l’occasione di visitare anche l’allestimento realizzato a Castelvecchio, nel chiostro della chiesa, visitabile il sabato dalle 14 alle 18, la domenica e i festivi dalle 9 alle 13 e dalle 14,30 alle 18.

Sono sponsor del “Dolce Natale” Unica Reti, Romagna Shopping Valley e Paglierani Autodemolizioni e Soccorso stradale.

Tutti gli eventi e gli aggiornamenti saranno consultabili sul sito e sui canali social del Comune di Savignano sul Rubicone.