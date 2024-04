Savignano, il Comune acquisisce il torrione di piazza Castello, in arrivo una sezione nido alla scuola “Vittorio Emanuele II”

Due novità rilevanti dal consiglio comunale di Savignano. Risorse per l’apertura di una sezione di nido alla scuola dell’infanzia Vittorio Emanuele II e acquisizione del torrione di piazza Castello. Il Consiglio Comunale di Savignano sul Rubicone ha accettato la donazione del Torrione sud-est della cinta muraria di piazza Castello, entrato pertanto a far parte del patrimonio del Comune. L’immobile, un avanzo delle mura di bastione del XIV secolo, è stato dichiarato di interesse storico artistico dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali ed era di proprietà della Rubiconia Accademia dei Filopatridi. La donazione da parte dell’Accademia al Comune di Savignano sul Rubicone avviene a titolo gratuito. Le condizioni dell’immobile, allo stato attuale non comportano spese ulteriori a carico del bilancio comunale.

“La torre sud-est della cinta muraria di piazza Castello – ha spiegato il vice sindaco Nicola Dellapasqua - è un bene identitario della città, rappresenta la testimonianza di una lunga fase della storia savignanese ed è interesse del Comune di Savignano sul Rubicone che non vada perduto. Averlo acquisito al patrimonio è atto simbolicamente molto importante ma non solo. La disponibilità del Torrione permette di fare dei ragionamenti interessanti sul suo utilizzo, in relazione alla ristrutturazione di piazza Castello. Ringrazio l’Accademia dei Filopatridi per la lungimiranza di questa collaborazione che punta all’unico obiettivo dell’amore per la nostra città”.

Sezione nido

Tra i provvedimenti della seduta di ieri sera, anche la destinazione delle risorse per l’apertura di una sezione di nido per la fascia 24-36 mesi nella scuola dell’infanzia “Vittorio Emanuele II” che ha manifestato interesse ad ampliare il proprio servizio alle famiglie. Il Comune partecipa alla spesa per gli adeguamenti dei locali con un importo di 150 mila euro, che allo scopo saranno trasferiti alla Fondazione Vittorio Emanuele. “Dall’inizio di questo anno scolastico il nostro Comune è stato capace di offrire alle famiglie una nuova sezione di nido d’infanzia, con ben 21 posti disponibili per la fascia 0-3 anni alla scuola di Valle Ferrovia “Freccia Azzurra” – aggiungono il sindaco Filippo Giovannini e il vice sindaco e assessore ai Servizi scolastici Dellapasqua -. Già un grande risultato insieme a quello dell’azzeramento di fatto delle liste d’attesa dei nidi comunali. Questo ulteriore passaggio che vede l’Amministrazione Comunale collaborare e coordinarsi con la scuola storica della città ovvero il Vittorio Emanuele II ci rende ancora più orgogliosi e soddisfatti perché ci permette di rispondere ai savignanesi con servizi che migliorano la vita di tutti i giorni e in maniera sensibile e in tempi rapidi”.

Una quota importante della variazione di bilancio approvata dal Consiglio Comunale è stata destinata al finanziamento degli eventi estivi (SI FEST escluso e già finanziato a parte), per i quali l’Amministrazione Comunale potrà contare su una base di partenza di 65 mila euro.