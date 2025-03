Savignano, il castello protagonista delle Giornate Fai

La città di Savignano sul Rubicone è tra i luoghi protagonisti delle Giornate Fai di primavera, nel cinquantesimo anniversario della nascita del Fondo Ambiente Italiano. Un’edizione speciale che a Savignano sul Rubicone sarà dedicata all’antico castello di Romagna, con un percorso che dal ponte romano permetterà di esplorare e riconoscere le tracce del centro abitato medioevale.

L’appuntamento è fissato per sabato 22 e domenica 23 marzo con visite cadenzate tra le 10 e le 17 a orario continuato, della durata di circa 40 minuti ciascuna e con partenza dalla fototeca comunale “Marco Pesaresi”, corso Vendemini 57.

Il castello medievale di Savignano è una realtà urbanistica della quale si possono individuare ormai solo pochissime tracce nella città. Nato attorno al XIII secolo come struttura di difesa del borgo abitato, il castello subisce già dal XV secolo un processo di declino in seguito all’espansione della città di Savignano. L’itinerario si apre con l’osservazione dal vero dell’immagine più antica della città: Il voto della battaglia di Giovan Battista Amato del XVI secolo, conservata presso una sala del palazzo comunale. La passeggiata proseguirà per le vie della città, dove sarà possibile sia rintracciare le parti architettoniche superstiti descritte nel dipinto, sia elementi riconducibili all’antica area di sedime del castello. Dal ponte romano fino alla ricerca del centro abitato medioevale, saranno esplorate e narrate la storia, la vita sociale ed economica del passato medievale di Savignano. Infine, la Fototeca “Marco Pesaresi” (corso Vendemini 57) ospiterà una mostra di scatti storici che raccontano e documentano il passaggio del tempo e delle persone nei luoghi dell’antico castello di Savignano, nel cuore del paese.

Ad accompagnare i visitatori saranno 15 giovani Apprendisti ciceroni del Liceo scientifico “Marie Curie” di Savignano, formati e coordinati dalle professoresse Ombretta Masini, Cinzia Ingenito e da Elisa Domeniconi della cooperativa Koinè.

Gli eventi sono a ingresso libero e gratuito, senza prenotazione.

A integrazione del programma domenica 23 marzo alle 17.20 la visita guidata prevede un aperitivo e un intrattenimento musicale a cura dell’Osteria del Torricino e della scuola comunale di musica “Secondo Casadei” di Savignano sul Rubicone. Solo per questo evento, che si svolge a cura della cooperativa Koinè, è richiesta la prenotazione obbligatoria, info e prenotazioni al 333.3238121 (Cooperativa Koinè).

Il percorso non è accessibile ai portatori di disabilità.