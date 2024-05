Savignano, il Caseificio Pascoli ha festeggiato il 60° compleanno

È un traguardo prestigioso quello raggiunto dal Caseificio Pascoli che festeggia quest’anno una storia che dura da 60 anni. Dal 1964 il Caseificio Pascoli si distingue per rispetto della tradizione, attenzione all’artigianalità ed eccellenza lattiero-casearia made in Romagna, come il formaggio simbolo di questa terra, lo Squacquerone di Romagna Dop, ma anche la ricotta Nuvola di latte e il Formaggio di Fossa di Sogliano Dop, testimoni di una tradizione culinaria fatta di eccellenze gastronomiche.

Fondato su solide tradizioni familiari, negli anni il Caseificio Pascoli ha saputo adattarsi ai cambiamenti del mercato e alle esigenze dei consumatori, mantenendo sempre intatta la filosofia aziendale basata su qualità, innovazione e rispetto per l’ambiente e le persone, anche attraverso investimenti in tecnologie all’avanguardia e un’attenzione costante alla selezione delle materie prime.

Questi stessi valori guida sono stati ribaditi durante la serata celebrativa dell’anniversario che si è svolta nei giorni scorsi nella suggestiva cornice dell’Hotel Da Vinci di Cesenatico, con l’intrattenimento di Daniele De Leo, agronomo specializzato nella divulgazione di cultura enogastronomica e tradizioni regionali. Erano presenti i collaboratori di oggi e quelli di ieri, i clienti, i fornitori e Luciano, Marinella e Annalisa Raduano, la famiglia che nel 1964 fondò il Caseificio e che 60 anni dopo, passa il testimone a Gabriele Longanesi.